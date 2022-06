Mariage de Britney Spears : sa sublime robe fendue enfin révélée, les premières photos !

On voulait vraiment que ce soit un joli petit moment avec la famille et les amis

Depuis neuf mois, Britney Spears organisait son mariage dans le plus grand des secrets. La maman de Sean Preston et Jayden avait fait appel, pour lui venir en aide, à l'organisateur d'évènements cinq étoiles Jeffrey Best, qui travaille pour l'agence Best Events. "On voulait vraiment que ce soit un joli petit moment avec la famille et les amis, confie Britney au magazine Vogue, qui a assisté aux épousailles. On voulait des couleurs chaleureuses et féminines, du blanc, du crème, du doré et beaucoup de différentes nuances de rose et de rouge."

Après cette courte cérémonie, les jeunes mariés et les invités sont partis faire la fête - une calèche et un cheval blanc étaient d'ailleurs garés dans son jardin pour d'éventuels déplacements. Durant la soirée, Britney Spears s'est changée trois fois, en Versace chaque fois, et a dansé comme une folle avec ses copines sur les musiques choisies par DJ Albert. L'histoire dit même qu'elle aurait remué des hanches, avec Selena Gomez et Madonna, sur son propre titre Toxic...