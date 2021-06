Mariage royal en Espagne : les magnifiques noces du comte d'Osorno avec sa belle Belén Orsini

Selon nos confrères, Carlos Fitz-James Stuart et Belén Corsini ont fait appel au "meilleur wedding planner d'Espagne", l'agence A-Tipica. Pour son mariage, le comte a reproduit la tradition familiale en enfilant son uniforme de la Real Maestranza de Cabaleria de Séville, une "corporation réunissant les plus grandes familles de l'aristocratie andalouse" formant à l'équitation. Mais celle qui a attiré tous les regards était bien sûr la mariée...

La jeune femme de 31 ans était magnifique dans sa robe blanche épurée, aux manches bouffantes, signée Navascues. Une création de style empire complétée d'une longue traîne amovible fleurie. Pour sa mise en beauté, Belén Corsini a délaissé la tiare et misé sur une queue de cheval ondulée, ornée d'un bijou de tête et d'un voile en plumetis.

Après l'échange des voeux et des alliances, les festivités se sont poursuivies avec un banquet, toujours dans les jardins du palais. Félicitations aux mariés !