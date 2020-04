Marianne Faithfull a le Covid-19 : la star de 73 ans est dans un "état stable"

Au samedi 4 avril 2020, le Royaume-Uni recensait 41 903 cas de contamination au coronavirus et 4313 morts (selon des chiffres officiels dévoilés sur gov.uk, le site du gouvernement britannique). Marianne Faithfull fait partie des personnes contaminées. La chanteuse de 73 ans, à la santé déjà fragile, a été hospitalisée après avoir été testée positive au Covid-19.

La nouvelle a été annoncée par le manager de l'artiste, le samedi 4 avril 2020. Il a révélé à l'agence spécialisée dans l'industrie musicale Republic Media que Marianne Faithfull avait été admise dans un hôpital de Londres. La chanteuse du tube As Tears Go By a contracté le coronavirus et reçoit des soins.

"Elle se trouve dans un état stable et réagit bien au traitement. Nous lui souhaitons un rétablissement complet et rapide", a ajouté le manager de Marianne Faithfull. L'amie de cette dernière, Penny Arcade (de son vrai nom Susana Ventura), a précisé sur Facebook qu'elle s'était rendue à l'hôpital dès le mardi 31 mars après l'apparition d'une toux, un des symptômes du Covid-19. Marianne Faithfull était alors déjà en confinement.

"Elle a surmonté et survécu à tellement de choses dans sa vie (...) qu'être emportée par un virus serait une telle tragédie", a poursuivi Penny Arcade sur sa publication. En décembre 2018, Marianne Faithfull confiait déjà qu'elle souffrait de soucis de santé. "Mon corps est très endommagé", confiait-elle au Parisien lors de la sortie de son dernier album en date.

Au Figaro, elle avait ajouté, concernant l'illustration de l'opus : "Je veux simplement montrer ce que je suis, et donc oui, j'ai besoin d'une canne pour marcher." Marianne Faithfull avait également exclu toute possibilité de tournée. "Je ne suis pas assez solide pour une tournée. J'ai passé plus de cinquante ans sur la route, je pense que j'ai mérité de ralentir le rythme."