Marianne James, son couple unique avec Bertrand : leur arrangement assez particulier

Dans La France a un Incroyable Talent, tout comme elle le faisait il y a une quinzaine d'années dans La Nouvelle Star, Marianne James est une jurée impartiale, honnête et franche. Tournée vers les autres, celle qui a fêté ses soixante ans cette année n'est pourtant pas du genre à cacher ses sentiments et est rapidement devenue celle qui comprend les candidats sans hésiter à les critiquer de temps en temps, leur permettant d'explorer leurs talents en profondeur.

Un caractère franc et honnête qui a fait sa réputation depuis plus de trente ans, mais qu'elle ne joue pas. Comme elle l'avait confié en 2017 dans Gala, elle est également comme cela dans sa vie privée et notamment avec Bertrand Edl, à qui elle avait imposé des règles strictes.

"[Il] m'a comprise. On vit chacun chez soi, on ne partage que le mieux. Il m'arrive de ne plus y croire, d'être un peu désespérée, cela ne dure pas longtemps. Mon côté solaire a son versant lunaire ça va avec", avait-elle raconté, avant d'expliquer qu'il lui avait donné de très bons conseils pour vaincre ces moments difficiles. "Il me dit sans cesse : 'Ne va pas chercher d'aide à l'extérieur, les ressources pour te guérir se trouvent en toi.' Et il a raison. Les chanteuses ont les poumons remplis d'air, elles remontent à la surface."

Un homme qui avait également compris qu'elle refusait le mariage et les enfants, à son plus grand soulagement. Tous les deux s'étaient affichés, quelques mois avant l'interview, à Roland-Garros en 2017 mais n'ont pas réitéré l'exercice depuis. Marianne James étant plutôt discrète sur le sujet, difficile de savoir si tous les deux sont toujours ensemble aujourd'hui. Surtout que la chanteuse s'était confiée sur le sujet de l'amour il y a quelques mois pour Entre Nous, le magazine de Faustine Bollaert, et avait révélé que tout n'était pas simple.

"Les hommes viennent parce que tu es connue et ils repartent à cause de ça. Le dernier dont j'étais folle amoureuse m'a quittée en me disant : 'C'est difficile de vivre dans ton ombre'", avait-elle rappelé. Et de poursuivre : "Pourtant je le présentais à tout le monde, j'étais très fière. C'est difficile pour un homme d'évoluer à côté d'une femme célèbre, qui a plus d'argent aussi. Vous savez, même si je me tiens tranquille dans mon coin, je suis quelqu'un qu'on voit."

Marianne James le sait, vivre avec elle n'est pas de tout repos : "Aucun homme ne peut rester à côté d'un Stromboli comme moi !"