Marianne (Mariés au premier regard 2021) victime de violences conjugales : "J'ai failli finir à l'hôpital"

Marianne n'est clairement pas tombée sur la bonne personne dans Mariés au premier regard 2021. Son histoire avec Aurélien, avec lequel elle était compatible à 78%, n'a duré que quelques jours, notamment parce qu'il a été violent dans ses propos. S'il n'a jamais levé la main sur elle, la puéricultrice de 28 ans a déjà été victime de violences conjugales par le passé. C'est à l'occasion d'une interview pour le blogueur Jeff Lang2VIP que la belle blonde a fait cette triste révélation.

Un jour, alors que Marianne était en visio avec des amis, elle s'est permise de donner une petite tape sur la joue d'Aurélien pour plaisanter. Un geste que ce dernier n'a pas du tout apprécié. Il s'en est donc pris à son épouse de l'époque. "Il m'a dit : 'Mais je n'en ai rien à faire de tes excuses, tu ne comprends pas que c'est mort après ça entre toi et moi. De toute façon les experts se sont foutus de ma gueule. Tout ce que j'avais demandé à ne pas avoir chez une femme je le retrouve chez toi.' (...) Et j'en passe parce qu'il y a des mots qui m'ont vraiment blessée", a-t-elle déclaré. Il se serait en effet servi de son passé ou de son manque de confiance en elle pour la blesser.

"Quand on parle de violences physiques, j'en ai subies. J'ai failli finir à l'hôpital", précise-t-elle. Un passé douloureux qu'Aurélien connaissait et qu'il a utilisé pour lui nuire : "Quand il me dit, droit dans les yeux alors qu'il était au courant de ça : 'Toi, tu t'es déjà fait frapper dans ta vie ? Ce que j'ai ressenti ce soir [après son geste, NDLR], c'est exactement ce que tu as ressenti ce jour-là', Non ! Tu ne peux pas comparer." Une comparaison en effet très déplacée. Marianne a expliqué qu'à l'époque elle avait "l'oeil au beurre noir, la lèvre ouverte, des traces de mains autour du cou".

Fort heureusement, Marianne a rapidement vu qu'Aurélien était une personne toxique pour elle. Et elle a eu la force de partir rapidement comme on a pu le voir dans Mariés au premier regard.