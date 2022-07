Marie-Alix Jeanson (Familles nombreuses) bouleversée par un grand changement : elle partage "ses larmes"

Voilà plusieurs mois maintenant que Marie-Alix Jeanson (39 ans), son mari Alexandre (40 ans) et leurs cinq enfants, Mayeul (14 ans), Auxence (12 ans), Faustine (10 ans), Victor (9 ans) et Aloys (5 ans), se préparent à un grand bouleversement. La maman de Familles nombreuses, la vie en XXL l'avait annoncé : ils quittent la métropole pour l'île de la Réunion, où a été muté son mari militaire. Les préparatifs du déménagement ont été longs mais le grand départ est désormais imminent.

Après avoir quitté son travail d'assistante administrative et commerciale dans l'immobilier d'entreprise et emballé toutes ses affaires, Marie-Alix Jeanson n'avait plus qu'une chose à faire : attendre. Lundi 18 juillet 2022, elle a donc eu le temps de cogiter, à 48h de quitter le nid douillet qu'elle s'était construit. Et c'est naturellement qu'elle a été submergée par l'émotion. "Que vous dire... Cela approche, nul doute que ça approche. Après-demain, on sera dans le train. Écoutez, c'est des journées un peu particulières. J'ai toujours fonctionné sur ce compte Instagram avec authenticité et honnêteté, du mieux que je peux. Et je ne vous cache pas que ça fait plusieurs jours que j'ai quand même les larmes au bord des yeux tout le temps. Je pense qu'il y a de la fatigue, ça c'est certain. N'en déplaise à certains qui diront : 'ne te plains pas, tu es en vacances !'. Je ne dors pas très, très bien ces derniers jours. Et pour cause... Il y a quand même un grand changement qui nous attend", a-t-elle confié en story Instagram, des sanglots dans sa voix.

Marie-Alix Jeanson reste néanmoins heureuse d'entamer ce nouveau chapitre de sa vie. "Je sais qu'on a fait le bon choix et qu'on va probablement pleurer en repartant de là-bas dans deux ans, ça c'est sûr. Mais en même temps, on laisse aussi derrière nous plein de gens qu'on aime", a-t-elle difficilement articulé avant d'arrêter de se filmer, certainement trop bouleversée. "Pas trop instagrammable. Mais je vous partage ici une partie de ma vie... Et aujourd'hui, ma vie, c'est en partie ces larmes...", a-t-elle fini par écrire pour conclure.

Ce mardi 19 juillet, la jolie blonde semblait s'être remise de ses émotions et était fin prête pour aller de l'avant.