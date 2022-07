Marie-Alix Jeanson (Familles nombreuses) "dégoûtée" : déconvenue à la Réunion, elle suspecte une arnaque

Marie-Alix Jeanson (39 ans), son mari Alexandre (40 ans) et leurs cinq enfants, Mayeul (14 ans), Auxence (12 ans), Faustine (10 ans), Victor (9 ans) et Aloys (5 ans) ont été soumis à un grand bouleversement. Ils ont quitté la métropole pour s'installer sur l'île de la Réunion où le papa militaire a été muté. Et alors que ce dernier a déjà repris le travail, la maman de Familles nombreuses, la vie en XXL qui a démissionné pour le suivre, elle, se retrouve à la maison avec ses enfants. Heureusement, la région ne manque pas de choses à faire. Marie-Alix avait notamment prévu de passer du bon temps en extérieur ce lundi 25 juillet. "Ce matin, bon pied bon oeil, je me suis réveillée à 6 heures, c'est un peu les horaires ici. Les enfants vers 7 heures et 8 heures et demi, départ à la plage. On se dit : 'Trop cool'", a-t-elle confié en story Instagram, précisant qu'il s'agissait d'une "plage pas trop loin, trop belle, où ils sont déjà allés quelques fois".

Pas trop loin mais accessible uniquement en voiture. Et malheureusement, celle-ci a rencontré quelques soucis au démarrage. "Ca me dit 'plaquettes de frein usées', 'direction assistée défaillante'", a rapporté Marie-Alix qui a dû se résoudre à ne pas utiliser son véhicule : "Je n'aurais pas pris le risque de partir avec ma voiture, surtout avec les routes ici qui montent, qui descendent ou qui tournent énormément."

C'est quand même pas de bol

Résultat : une sortie à la plage annulée et une journée à attendre la dépanneuse. "Je suis sans voiture, j'attends que mon assurance me donne la liste des garages agréés. Mais j'avoue que pour une première journée seule, dans un endroit où je viens d'arriver, c'est quand même pas de bol". Et pour elle de suspecter une arnaque sur la voiture qu'elle s'est achetée en métropole : "J'avoue que je suis dégoûtée et j'espère qu'on ne s'est pas fait arnaquer en achetant cette voiture. Je précise qu'on l'a fait venir ici. Je ne vais pas faire d'hypothèses hâtives mais j'ai comme l'impression qu'il y a des choses qui auraient dû être vérifiées et qui ne l'ont pas été. Donc on va voir..."

Une heure plus tard, Marie-Alix Jeanson retrouvait néanmoins le sourire grâce à la prise en charge de son auto dont elle est plutôt satisfaite. "C'est la galère ces soucis de voiture, mais j'avoue que la manière dont ça se passe, c'est quand même plutôt sympatoche", a-t-elle souligné. Dans son malheur, la jolie blonde s'est réjouie de voir ses enfants "s'occuper tous seuls" grâce à un chaton abandonné qu'ils ont trouvé près de chez eux et qu'ils souhaiteraient forcément adopter.