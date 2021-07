Marie-Ange Casalta : Qui est Romuald Boulanger, son mari et père de ses enfants ?

Marie-Ange Casalta ne pourrait pas être plus heureuse, autant professionnellement que personnellement. La journaliste et animatrice du groupe M6 rencontre du succès ces dernières années avec sa carrière et mène une vie de famille bien remplie. La jolie brune de 42 ans est mariée depuis 2009 à Romuald Boulanger avec qui elle a eu deux enfants, James (né en 2014) et Noé (né en 2016).

Dans les pages de Télé Loisirs en 2018, elle se confiait sur sa rencontre fortuite avec son époux : "Mon meilleur ami nous a présentés. Je cherchais du travail et il m'a dit : 'Tu devrais rencontrer Romuald, il a une énergie débordante, vous allez bien vous entendre.' J'ai pensé : 'On ne sait jamais, peut-être que l'on pourra travailler ensemble sur un projet.' Effectivement, nous nous sommes très bien entendus, nous avons travaillé ensemble... et nous sommes tombés amoureux. Notre meilleure production, aujourd'hui, ce sont nos enfants..."

Un CV impressionnant

Le meilleur ami de Marie-Ange Casalta n'avait en effet pas menti puisque Romuald Boulanger ne semble jamais cesser de crouler sous les projets. Sa carrière est même plutôt impressionnante. Avant de se consacrer à la réalisation et à l'écriture de films, il a été l'un des animateurs emblématiques de NRJ pendant plusieurs années, de 1996 à 2010. Dans son émission de radio, il a eu la chance de recevoir des célébrités internationales telles que Beyoncé, Whitney Houston, Jennifer Lopez, Christina Aguilera ou encore Madonna. Rien que ça !

En parallèle, Romuald Boulanger a été le manager de la chanteuse Nadiya de 2004 à 2011 tout en produisant la tournée américaine d'Elie Semoun en 2007. Et ce n'est pas tout, le mari de Marie-Ange Casalta a également porté la casquette d'animateur télé au début des années 2000 sur Disney Channel pour les émissions Zapping Zone et Toolweb.

Romuald Boulanger a fini au fil du temps par se consacrer à sa passion pour la réalisation. Il est par exemple à l'origine des séries Bob Ghetto, Like me ou encore 8h15. Des projets qui lui ont permis de se faire un nom et de travailler avec des pointures du cinéma comme William Baldwin qui a joué dans son court métrage Talk primé dans de nombreux festivals à travers le monde. En juin dernier, Romuald Boulangera lancé le tournage de son nouveau film On the line au casting prestigieux, dont font partie Mel Gibson, Kevin Dillon, William Moseley, Enrique Arce et Nadia Farès. Pour ce film, le cinéaste s'est inspiré de ses connaissances à la radio puisque Mel Gibson sera un animateur confronté à un auditeur hostile... Ca promet !