Marie Denigot (DALS) a épousé Nikolay : découvrez l'étonnante tenue de la mariée !

Marie Denigot Levchenkova. C'est ainsi qu'il faudra désormais appeler la jeune femme. Sur son compte Instagram, la divine danseuse a surpris tout le monde le 17 octobre 2020 en annonçant qu'elle venait d'épouser son compagnon Nikolay après des mois de galère dus à la pandémie du coronavirus. "Je ne pourrais pas être plus heureuse que dans les bras de mon mari", écrit-elle, confirmant que leur union est désormais officielle. Sur la photographie qu'elle a choisi de partager, le couple rayonne de bonheur aux alentours de Guérande, en Loire-Atlantique. Lui dans un élégant costume, elle dans un étonnant, mais sublime, ensemble blanc. Une sorte de combinaison réhaussée d'une veste sombre et d'un bouquet de fleur. Less is more...

Une longue séparation

Ce mariage est une bénédiction. Actuellement, les amoureux qui rêvent de se passer la bague au doigt sont malmenés par la vie. Les restrictions de dernières minutes, les masques, les voyages compliqués empêchent la plupart de célébrer leur romance comme il se doit. Et pour Marie Denigot, jusqu'à récemment, c'était double peine. Elle était séparée, géographiquement, de son Nikolay. L'un en Russie, l'autre en France... ils vivaient une relation impossible. "Comme vous le savez peut-être, les frontières sont ouvertes uniquement aux couples mariés, expliquait-elle en juillet. Signez la pétition s'il vous plaît pour nous donner un coup de main. Le Danemark a déjà ouvert ses frontières aux couples non mariés, bientôt la France, on ne lâche rien. Au XXIe siècle, un couple n'est pas que papiers en mairie. Nous sommes des milliers dans notre cas." Cette fois c'est sûr. En cas de reconfinement, ils n'auront plus de problème.