Danse avec les stars : Séparée de son amoureux une danseuse appelle à l'aide

Depuis deux ans, Marie Denigot, ex-danseuse de Danse avec les stars, est en couple avec Nikolay Levchenkov, un danseur professionnel d'origine russe. L'ex-partenaire d'Artus, Lenni-Kim et Jeanfi Janssens et son petit ami sont séparés depuis la crise du Covid-19. Elle en France, lui en Russie et ils n'ont pas la possibilité de se voir, de se toucher. Une situation très douloureuse pour les deux amoureux. Marie Denigot ne compte pas rester les bras croisés et vient de partager une pétition avec ses abonnés.

"Comme vous le savez peut-être, Nikolay et moi sommes séparés à cause des frontières ouvertes uniquement aux couples mariés. Signez la pétition s'il vous plaît pour nous donner un coup de main. Le Danemark a déjà ouvert ses frontières aux couples non mariés, bientôt la France, on ne lâche rien. Au XXIe siècle, un couple n'est pas que papiers en mairie. Nous sommes des milliers dans notre cas et si un compte Instagram peut être utile à beaucoup, alors pourquoi ne pas tenter ?", écrit-elle en donnant ensuite le lien qui mène à la pétition. 7 500 signatures sont attendues et, à la vitesse où vont les choses, ce nombre sera atteint dans quelques heures. Cette pétition est adressée au Conseil de l'Union européenne.

En légende de ce post, Marie Denigot a ensuite écrit : "L'amour, ce n'est pas du tourisme. Nous sommes des milliers dans cette situation, si mon Insta peut aider des dizaines d'autres couples comme nous, alors ça en vaut la peine ! Une petite signature pour un coup de main qui donnerait beaucoup de bonheur ! Des solutions existent, test Covid 48 heures avant le départ, quarantaine obligatoire... tous sont prêts à s'y soumettre !"

Quelques heures plus tôt, Marie Denigot avait posté une photo de son amoureux et elle. On pouvait les voir tout sourire. En légende, elle avait précisé : "121 jours séparés."

Elle a bien sûr reçu le soutien de nombreux internautes, dont celui d'une danseuse de Danse avec les stars, Emmanuelle Berne. "Oh ma belle ... j'espère que ça va se régler !! Plein de bisous", lui a-t-elle écrit. Denitsa Ikonomova aussi a "likée" la publication.