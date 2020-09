Marie Garet hospitalisée et battue : Nouveau rebondissement étrange...

"Marie est décédée cette nuit", pouvait-on lire le 7 septembre 2020 sur le compte Instagram de Marie Garet, ex-candidate de télé-réalité et grande gagnante de Secret Story 5 en 2011. Depuis, la mort de la jeune femme a été démentie, mais elle aurait été "massacrée" puis "laissée pour morte" par son compagnon, Dorian Baptiste. Ce vendredi 11 septembre, l'affaire Marie Garet connaît un nouveau rebondissement.

Quelques jours après l'annonce de sa mort, l'ex-compagne de Geoffrey dans la Maison des Secrets, a pris la parole. Toujours sur Instagram, sous cette même phrase la disant décédée, Marie Garet se disait "outrée". "Tout ce qui est décrit ci-avant et ci-après est totalement faux. Je suis hospitalisée oui, mais pour des raisons qui ne regardent personne", lançait-elle. Plus encore, la jeune femme précisait son intention de porter plainte contre Aqababe, le blogueur ayant assuré qu'elle aurait été battue par son compagnon.

Aujourd'hui, ce post a mystérieusement disparu de son compte... Une suppression surprenante d'autant plus que Marie Garet avait pris la peine de donner de ses nouvelles sous ce même post. Il s'agissait d'une photo de fond noir, accompagnée des textes précédemment cités.

Son compagnon Dorian Baptiste en cause ?

Rappelons que la mère de la jeune infirmière avait réagi en commentaire de ce même post. "Toutes les publications concernant Marie sont fausses ! Ses téléphones ayant été volés", écrivait-elle. Un message signé "la maman de Marie". Peut-être la jolie blonde de 33 ans a-t-elle enfin récupéré ses portables et eu accès à son compte Instagram...

Un rebondissement qui survient au lendemain de la prise de parole de l'amoureux de Marie Garet, accusée de l'avoir violemment agressée. Auprès de nos confrères de Midi libre, Dorian Baptiste a raconté sa version des faits : "Dimanche, on est sorti à la Dune, à La Grande-Motte. On s'est disputé, comme ça peut arriver dans tous les couples. Elle ne voulait pas rentrer à la maison. Je l'ai tirée par le bras, puis j'ai décidé de rentrer seul. Je suis passé à la marina prendre quelques affaires, puis j'ai rejoint le domicile d'un ami. Je me suis couché..." Déjà parti lorsque Marie Garet a été hospitalisée, il a tenté de lui rendre visite, mais il n'a pu la voir "pour cause de mesures sanitaires".

Reste désormais à faire la lumière sur toute cette sombre affaire...