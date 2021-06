Marie Réache (Plus belle la vie) : Son ex-compagnon et son fils dans la série, leur quotidien dévoilé

Depuis 2012, Marie Réache incarne Babeth dans la célèbre série de France 3 Plus belle la vie. Et sur le tournage, il lui arrive de croiser... son ancien compagnon et son fils.

Nombreux sont les acteurs à avoir trouvé l'amour grâce à la série. Depuis plusieurs années, Juliette Chêne (qui incarne Juliette depuis 2004) et Jean-Charles Chagachbanian (Franck, depuis 2007) sont amoureux. Cécilia Hornus et Thierry Ragueneau (Blanche et François Marci) se sont aussi rencontrés sur le plateau. Pour Marie Réache en revanche, c'est un peu différent puisqu'elle vivait déjà une belle histoire avec Alexandre Fabre (Charles Frémont) avant d'intégrer le casting. S'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, tous deux sont toujours acteurs dans Plus belle la vie. Leur fils Jules (né en 1997) joue aussi un personnage, à savoir Théo Bommel. Une situation amusante et incroyable sur laquelle l'actrice de 50 ans s'est confiée auprès de Télé Star.

"Nous nous croisons assez peu quand nous sommes sur le tournage, n'étant pas du tout dans les mêmes histoires ni avec les mêmes partenaires. Mais nous dînons parfois le soir à Marseille avec les autres comédiens, c'est rigolo. Nous avons aussi joué ensemble plusieurs fois au théâtre et ça matche plutôt bien", a expliqué Marie Réache. Elle a ensuite fait de rares confidences sur son fils Jules, en évoquant sa scolarité chaotique : "Le seul souci avec lui a été sa scolarité catastrophique ! Dés le CP vous imaginez... Ça ne l'intéressait pas du tout et moi je m'arrachais les cheveux à lui faire faire ses devoirs. Comme je n'étais pas du tout pédagogue, il ne comprenait rien à ce que je lui expliquais, je m'énervais et ça se terminait souvent en pugilat comme chez les Nebout. Les voisins s'en souviennent encore. Le pire c'est qu'il a eu le bac du premier coup alors qu'il n'avait strictement rien foutu. Parfois, la vie est injuste dans le bon sens."

En février 2020, c'est Jules qui se confiait sur ses parents et leur présence dans Plus belle la vie. Il expliquait qu'il les croisait très peu et que ce n'était "pas plus mal", car cela leur permettait de séparée vie privée et vie professionnelle. "J'adorerais partager une intrigue avec eux", avait-il tout de même précisé.