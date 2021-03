Marie-Sophie Lacarrau maman : Ses enfants affectés par sa notoriété ? Rares confidences

Depuis le 4 janvier 2021, Marie-Sophie Lacarrau est aux commandes du 13h de TF1, depuis le départ de Jean-Pierre Pernaut. Depuis, la présentatrice de 45 ans a accordé de nombreuses interviews. Si elle parle sans hésiter de son métier, elle est un peu plus frileuse quand il faut évoquer sa vie privée. Mais elle a fait une exception lors de son entretien avec le magazine Nous Deux.

Sans surprise, l'actualité fait partie de la vie de Marie-Sophie Lacarrau. Depuis 2000, elle est sur le marché du travail et n'a pas perdu sa passion depuis toutes ces années. "Je me réveille avec l'actualité chaque matin, dès 6 heures. En vacances, j'arrive à décrocher. Le matin, je cherche à rester connectée, je fais mon petit tour des journaux et des radios pour être au courant mais après, je profite de mon temps libre et de mes proches. Je pense aux miens avant de penser au travail", a confié l'épouse de Pierre Bascoul.

Quand elle n'est pas sur un plateau télévisé, Marie-Sophie Lacarrau profite de ses enfants Malo (14 ans) et Tim (12 ans). Pour eux, comme de nombreux jeunes enfants dont les parents sont connus, leur maman n'est pas célèbre. Ils ne se rendent pas encore de sa notoriété comme elle l'a expliqué : "Absolument pas. Ils ont grandi avec ma présence à la télévision, c'est mon travail et ils trouvent ça normal. Ils n'en font pas cas. Le soir, on parle davantage de leur vie à eux que de la mienne."

Les techniques de Marie-Sophie Lacarrau pour s'évader

Dès qu'elle le peut, Marie-Sophie Lacarrau part se ressourcer avec les siens dans leur maison familiale située dans la campagne toulousaine, dans un village de 1000 habitants. "J'en ai besoin, c'est là que j'ai l'impression de refaire le plein d'énergie parce que je suis loin de tout. J'échappe aux bruits de la ville, j'entends les oiseaux. J'ai ma maison en tête quand c'est trop gris à Paris", a-t-elle précisé.

Quand elle ne peut pas partir à la campagne, Marie-Sophie Lacarrau s'évade en pratiquant un sport qu'elle affectionne particulièrement : le yoga. "Ce sport me vide la tête et je sens que mon corps travaille énormément, que mes muscles sont sculptés en profondeur. Ça me rappelle la danse, que j'ai pratiquée pendant dix ans, qui sollicitait mon corps et l'étirait. J'en fais deux ou trois fois le week-end pour rattraper la semaine, trop chargée pour le moment pour me laisser le temps de pratiquer", a-t-elle précisé. Une vie à 100 à l'heure donc mais qu'elle n'échangerait pour rien au monde.

L'intégralité de l'interview de Marie Sophie-Lacarrau est à retrouver dans le magazine Nous deux du 2 mars 2021.