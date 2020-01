Mariés au premier regard, Delphine et Romain : Ce que les experts ignoraient

Les téléspectateurs de M6 ont assisté à un véritable conte de fées. Lundi 6 janvier, la chaîne a diffusé le premier épisode de Mariés au premier regard 2020, l'occasion de faire la connaissance de Romain (31 ans), gérant d'une poissonnerie, et de Delphine (30 ans), agent d'accueil. Les candidats étaient compatibles à 82% et, en regardant l'émission, on a vite compris pourquoi.

Tous deux s'intéressent aux sports traditionnels du Sud, ont de fortes valeurs familiales et aiment faire la fête comme il était précisé après la diffusion de leur portrait. Ils ne le savaient pas, mais ils avaient une amie commune, prénommée Audrey. C'est lors de son arrivée à la mairie que la jeune femme s'est rendu compte qu'elle connaissait les deux familles. Cela a permis aux parents de Romain et Delphine d'être un peu plus sereins.

Après s'être dit "oui", les jeunes mariés ont eu davantage l'impression qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils se sont découvert des passions communes comme la pétanque. Et en discutant, ils ont appris que chacune de leur famille avait récemment acheté une maison au Portugal. "Ça a l'air évident", a confié Delphine. Tout le monde a été ému, mais aussi surpris en réalisant que Romain et elle avaient tant de points communs. "Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de points communs entre les deux. Le Portugal, par exemple. Mes parents ont acheté une maison il y a un an. À seulement un quart d'heure de celle de la famille de Delphine", a confié l'une des soeurs de la mariée, à TV Mag.

L'experte Estelle Dossin l'assure, Pascal de Sutter et elle ignoraient que cela se passerait ainsi : "On ne le savait pas pour la maison au Portugal et l'amie en commun. Cela augmente le taux de compatibilité. D'autant que, pour Delphine et Romain, la valeur famille est très importante."

Espérons que le conte de fées se poursuit encore aujourd'hui pour les deux candidats.