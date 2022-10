Mariés au premier regard : Rupture choc pour un candidat, avec son ex c'est un "carnage"

En 2021, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Yannick dans la célèbre émission de dating (à l'aveugle), Mariés au premier regard. Le pompier volontaire a été marié puis a divorcé de Mélina, avec qui il était compatible à 77%.

Un divorce vite oublié puisqu'il a rencontré Laura, une femme avec qui il pensait tracer un sacré bout de chemin. Mais non... jeudi 13 octobre 2022, le beau gosse a fait savoir qu'entre eux, c'était terminé. Une annonce faite depuis un aéroport et balancée sans trop d'émotion. "On a décidé d'arrêter notre relation, on a essayé", a-t-il fait savoir par écrit avant de raconter, de vive voix : "Vous l'aurez compris je suis célibataire, pas la peine de me demander pourquoi. C'était une relation sincère avec beaucoup de respect on se souhaite tous les deux le meilleur pour l'avenir, même si là, il va nous falloir du temps, me falloir du temps. Je vous remercie, maintenant je vais me changer les idées", a-t-il expliqué.

Vendredi 14 octobre, Yannick a ensuite expliqué avoir retrouvé dans l'avion Cyndie, autre candidate de Mariés au premier regard. Et une fois arrivés à Marrakech, ils ont dîné ensemble (avec des amies de la jeune femme). Une annonce qui a eu le don, visiblement, d'agacer l'ex de Yannick puisque quelques heures plus tard il a de nouveau pris la parole sur Instagram : "C'est dommage, on s'était bien quittés, aucun problème, aucun souci et là je suis au Maroc et je rencontre une fille qui a fait Mariés au premier regard, elle m'invite à dîner avec des copines et bim, carnage. Je ne vois pas ce que je fais de grave, je suis célibataire, l'essentiel c'est que quand j'étais avec toi j'étais carré, je n'avais rien à me reprocher."

Yannick semblait aussi agacé de voir son ex faire visiblement exprès de poster des photos d'elle sexy sur les réseaux sociaux, juste après cette révélation. Finalement, les ex ne restent donc pas en bons termes et quelque chose nous dit qu'ils risquent (encore) de régler leurs comptes dans les jours à venir mais dans la discrétion visiblement puisqu'après ces révélations, Yannick a passé son compte Instagram en privé !