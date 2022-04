"Nous sommes tombés amoureux" : Yannick (Mariés au premier regard) officialise avec sa chérie chanteuse

Il y a un an, en 2021, les téléspectateurs faisaient la connaissance de Yannick sur M6. Le pompier volontaire de 30 ans participait à Mariés au premier regard. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Pour commencer, le jeune homme a divorcé de Mélina, avec qui il était compatible à 77%. Mais en plus, il a retrouvé l'amour !

En effet, alors qu'il apparaissait au casting de La Villa des coeurs brisés ces derniers jours, Yannick a finalement quitté l'aventure en cours de route pour repartir avec celle qu'il aimait et qu'il fréquentait depuis un petit moment dans le secret : une certaine Laura. La jeune femme tente de percer dans la musique en tant que chanteuse et a déjà sorti plusieurs singles. En octobre 2021, Yannick avait même été recruté pour participer à l'un de ses clips.

Une fois son départ de La Villa diffusé à l'écran, Yannick n'avait alors plus aucune raison de cacher leur relation. Sur Instagram, mercredi 13 avril 2022, il a donc partagé de premières photos de son couple sur Instagram depuis la Martinique où il passe de belles vacances avec Laura. En légende de sa publication, Yannick retrace leur histoire semée d'embûches. "La vérité : je t'ai rencontré, je ne voulais rien de sérieux, et j'avais mes raisons : la distance (Marseille - Paris), divorce récent (MAPR), projet TV en cours (la Villa)... Tu m'as dit au revoir, mais malgré ça je voulais quand même te voir et je n'ai pas su contrôler mes sentiments et je me suis attaché à toi", écrit-il. Problème, le candidat reconnaît ne pas avoir eu "le courage d'annuler" sa participation à La Villa des coeurs brisés. "Donc on s'est éloigné et tu m'as détesté. Quand j'y pense... J'ai failli tout bousiller...", a-t-il ajouté.

Mais aujourd'hui, tout va pour le mieux entre Yannick et Laura qui ne sont pas près de se lâcher. "Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre, mais ça c'est rien. Continuons plutôt à nous aimer et à préserver notre amour", a-t-il conclu.