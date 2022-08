Cyndie (Mariés au premier regard) en couple avec un ex-candidat ? Elle brise le silence

Mariés au premier regard est une expérience unique pour ceux qui la vivent. Ainsi, nombreux sont les candidats à échanger leurs expériences et ils finissent par se lier d'amitié. Il arrive donc qu'ils se retrouvent une fois le tournage de l'émission terminé pour partager de bons moments. Et cela peut se terminer en histoire d'amour, comme pour Emma et Laurent de la saison 2 en 2017 (qui ont rompu depuis). Et selon une rumeur, Cyndie aurait aussi trouvé l'amour dans les bras d'un ancien participant.

Lors du tournage de Mariés au premier regard 2022, Cyndie a fait la rencontre de Jauffrey (39 ans, maître-nageur, entraîneur de natation et ancien nageur de haut niveau) avec lequel elle était compatible à 76%. Tous deux se sont mariés, mais leur histoire d'amour n'a pas duré, notamment car la belle esthéticienne de 33 ans ne trouvait pas son mari assez posé. C'est donc célibataire qu'elle a terminé cette expérience. Mais elle s'est fait de nombreux amis puisqu'encore aujourd'hui, elle revoit plusieurs candidats tels que Sandy, Bruno, Alicia ou encore Eddy. Elle a même eu l'occasion de rencontrer Frédéric de la saison précédente comme les internautes ont pu le découvrir sur les réseaux sociaux. Et, selon un compte fan du programme, les deux participants se seraient mis en couple. "Cyndie de la saison 6 est désormais en couple avec Frédéric de la saison 5 (ex-mari de la princesse Emeline)", est-il affirmé.

L'ancien époux d'Emeline n'a pas tardé à avoir vent de cette rumeur. Et il a bien vite réagi. "J'étais pas au courant, préviens moi la prochaine fois s'il te plaît", a-t-il écrit en légende d'une capture de ladite publication, sans manquer de mentionner Cyndie. Cette dernière lui a donc vite répondu : "Je l'apprends en même temps que toi". Un message accompagné d'émojis qui pleurent de rire.

Aux dernières nouvelles, Cyndie est donc toujours bel et bien célibataire. Après le tournage, elle s'était remise en couple. "Aujourd'hui, je mène ma petite barque tranquille. J'ai rencontré quelqu'un, c'est très récent. Cela reste très récent, on verra ce que ça donne", révélait-elle lors d'une interview pour Télé Loisirs fin juin. Mais quelques jours plus tard, à l'occasion d'un questions/réponses, elle a annoncé qu'elle était de nouveau un coeur à prendre.