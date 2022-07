Cyndie (Mariés au premier regard) déjà séparée de son nouveau compagnon, rupture express !

Depuis le tournage de Mariés au premier regard 2022 qui ne s'est pas passé comme elle l'aurait voulu, Cyndie était redevenue célibataire. Mais surprise, la jolie esthéticienne annonçait à la fin du mois de juin avoir retrouvé l'amour. "Aujourd'hui, je mène ma petite barque tranquille. J'ai rencontré quelqu'un, c'est très récent. Cela reste très récent, on verra ce que ça donne", révélait-elle lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Malheureusement, leur idylle aura été très brève. En effet, dans la soirée de lundi 11 juillet, lors d'une session questions/réponses sur Instagram, Cyndie a fait savoir qu'elle et son mystérieux compagnon s'étaient séparés. "Malheureusement, il n'était vraiment pas fait pour moi, on avait des attentes complètement différentes", a-t-elle expliqué à ses abonnés. Depuis, la candidate de M6 est "un coeur à prendre".

C'est donc un nouvel échec sentimental pour la belle brune de 33 ans qui n'avait pas non plus trouvé chaussure à son pied avec Mariés au premier regard. Pourtant compatible à 76% avec Jauffrey, elle avait vit réalisé que son mari ne remplissait pas les critères qu'elle recherchait. Lors du bilan, elle lui reprochait par exemple de ne pas suffisamment s'intéresser à elle, notamment lors de leur voyage de noces. Cyndie avait même fini par douter de sa sincérité. Le divorce était alors inévitable et c'est en off qu'ils étaient arrivés à cette conclusion. "On s'est séparés le soir de ma venue chez lui. On a eu une grosse dispute et le lendemain on a discuté en se disant que ça ne servait à rien, que nos attentes n'étaient pas du tout les mêmes. J'ai voulu faire cette expérience en n'étant pas dans la désillusion. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On aurait jamais été heureux ensemble, on a pas du tout les mêmes attentes d'un couple", avait-elle rapporté pour Télé Loisirs.

De son côté, Jauffrey a récemment confié à TV Mag avoir eu "des aventures" depuis la fin de l'émission. Mais aujourd'hui, le grand ami de Frédérick Bousquet et Florent Manaudou est lui aussi toujours célibataire.