Cyndie (Mariés au premier regard) en couple : premières révélations et message pour son ex-mari Jauffrey

L'expérience Mariés au premier regard 2022 n'a pas vraiment été positive pour Cyndie. Si l'émission de M6 lui a permis de faire de belles rencontres parmi les candidats, elle n'a pas trouvé l'homme de sa vie en la personne de Jauffrey, avec lequel elle était compatible à 76%. Malgré tout, sa situation amoureuse a changé depuis le tournage.

La belle esthéticienne de 33 ans n'est en effet plus un coeur à prendre comme elle l'a confié à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs. "Aujourd'hui, je mène ma petite barque tranquille. J'ai rencontré quelqu'un, c'est très récent. Cela reste très récent, on verra ce que ça donne", a-t-elle révélé. Cyndie a ensuite tenu à adresser un petit message à son ancien mari Jauffrey : "Je souhaite que Jauffrey soit heureux et que je le sois de même. Que tout le monde trouve la paix et son âme soeur."

Si durant plusieurs mois, Cyndie et Jauffrey ne se sont pas donnés de nouvelles, ils ont fini par reprendre contact au début de la diffusion. "On a tourné les bilans séparément. On a repris contact au début de la diffusion, il n'était pas téléphone avant, il n'était pas téléphone après (rires). Ce n'est pas mon ennemi, ce n'est pas mon ami. On a vécu la même expérience extraordinaire, on n'avait pas les mêmes attentes, c'est comme ça. Je suis déçue j'aurais aimé quelqu'un de plus 'prêt', mais c'est comme ça, il faut se relever", a-t-elle conclu.

De son côté, Jauffrey a récemment révélé à nos confrères de TV Mag qu'il avait eu "des aventures" depuis la fin de Mariés au premier regard. Mais aujourd'hui, le grand ami de Frédérick Bousquet et Florent Manaudou est toujours célibataire.

Rappelons que, s'ils étaient très complices lors de leur rencontre le jour de leur mariage à Gibraltar, la jeune femme s'est vite rendue compte que son mari n'était pas un homme fait pour elle. Elle lui a notamment reproché de ne pas être posé ou de ne pas s'intéresser à elle lors du voyage de noces. Elle a même douté de sa sincérité. Autant de choses qui lui ont donné envie de divorcer. Un divorce qui lui a finalement permis une nouvelle rencontre...