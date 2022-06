Mariés au premier regard : Un candidat devient chanteur et humilie son ex-femme dans un clip

L'expérience Mariés au premier regard 2022 n'a pas été concluante pour Frédérick. Lors du tournage, il a rencontré Emilie, une ancienne négociatrice en immobilier de 36 ans, avec laquelle il était compatible à 84%. Leur mariage n'a toutefois pas duré. Une expérience sur laquelle le mandataire en immobilier est revenu... en chanson.

Frédérick a en effet dévoilé un clip le lundi 27 juin, jour de diffusion du bilan final de Mariés au premier regard 2022, sous le nom de Derf. La chanson s'appelle Tout ira mieux et très vite, en l'écoutant, les internautes ont compris que le papa d'Ambre (14 ans) faisait certainement allusion à son ancienne union avec Emilie. "Au début c'était l'euphorie, puis la douche froide pour nous deux. J'ai tout donné ma jolie, mais le ciel n'est pas toujours bleu", chante-il d'abord. Une manière de faire référence aux tensions qu'ils ont connues dès la lune de miel on imagine.

Frédérick a ensuite évoqué sa grosse désillusion en se rendant compte que la maman de Lina n'était en réalité pas la femme de sa vie : "On m'avait promis la vraie connexion, celle que tu attendais depuis longtemps. On m'avait pas dit que j'allais toucher le fond." Il parle aussi de "coups durs" mais assure qu'il préfère se concentrer sur le positif et l'avenir "plutôt que de chialer sur Insta". "Tout ira mieux, tout ira mieux demain, je lui souhaite le meilleur, je laisse le reste au destin", peut-on l'entendre.

Frédérick ne fait pas l'unanimité

Si jusqu'ici, les allusions à Emilie étaient subtiles, elles étaient plus claires lors du dernier couplet. "Il y aura des désillusions, des tempêtes et des mirages. Je me console en me disant que j'ai pas payé ce mariage", chante-t-il. Puis, ironiquement, il souhaite une fois de plus "le meilleur" à Emilie et surtout "bon courage au prochain". Un clip festif qui a déjà fait plus de 24 000 vues et qui n'a bien évidemment pas plu à la principale intéressée. Ce mercredi 29 juin, elle s'est saisie de son compte Instagram pour réagir : "Lamentable. Il paraît que Fred parle de moi dans son clip. Il dit qu'il souhaite bon courage au prochain. Je préfère le laisser se ridiculiser seul, à 40 ans et papa. J'espérais mieux, j'aimerais qu'il cesse d'évoquer ma personne pour faire parler de lui. Je n'ai rien demandé, je suis dans mon coin. J'aimerais la paix. Nous sommes séparés, il faut l'accepter. Cela ne sert à rien de vouloir dénigrer l'autre. Je lui souhaite de trouver la paix intérieure, vraiment."