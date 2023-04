Mariés au premier regard : Un candidat marqué par un drame lors du tournage, il a failli tout stopper !

Le 3 avril, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Pedro (40 ans), dans Mariés au premier regard 2023. Le tapissier-décorateur s'est présenté à l'occasion de son portrait et le public a appris qu'il était compatible à 79% avec Jefferson (31 ans). Pourtant, il a bien failli ne jamais apparaître à la télévision comme il l'a confié lors d'une interview.

Pedro a accordé une interview à Télé Loisirs, l'occasion de découvrir qu'il a été casté sur Instagram. Il a accepté de participer à cette folle et belle expérience. Mais au cours du tournage, il a pensé à tout abandonner "juste avant l'annonce à [sa] mère". "Et parce qu'il y a eu un événement dramatique dans ma famille. J'ai perdu mon père durant l'expérience. Donc je me suis posé la question à plusieurs reprises". Au final, le candidat a fait le choix de continuer Mariés au premier regard et ainsi, de faire confiance aux experts Estelle Dossin et Gilbert Bou Jaoudé. Espérons donc qu'il trouvera chaussure à son pied car par le passé, il a beaucoup souffert.

Un passé douloureux

Dans son portrait, Pedro explique en effet qu'il a connu l'infidélité. Il est en outre déjà tombé sur un pervers narcissique avec lequel il a connu une relation de près de trois ans. "Il n'y a rien de pire", a-t-il précisé. Étant souvent rabaissé, le potentiel futur mari de Jefferson a perdu confiance en lui. Il a alors mis sa vie amoureuse entre parenthèses.

Pedro a en parallèle connu des soucis avec son papa. Tous deux avaient complètement coupé les ponts. Mais son père est tombé malade et durant des mois, le participant est resté à son chevet. Cela leur a permis de renouer des liens. "Ça a été hyper dur et en même temps, c'était beau et intense. J'ai surtout pu lui pardonner le passé et ça m'a fait énormément de bien. On a passé des moments simples, avec amour", confiait-il. Des moments précieux qui ont, sans doute, rendu la disparition de cet être cher encore plus difficile.