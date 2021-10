Mariés au premier regard : Un candidat papa pour la 2e fois, annonce très discrète

Le candidat de la première saison de Mariés au premier regard (2016) est un petit cachotier. Très discret en ce qui concerne sa vie privée, Benoît a annoncé au détour d'une publication qu'il était devenu papa pour la deuxième fois, il y a quelques mois.

Le 7 novembre 2020, Benoît a révélé que sa compagne Anaïs attendait leur deuxième enfant. Pour ce faire, il a posté une image représentant un ballon en hélium noir, sur lequel il est inscrit : "Little sister or little brother ?". Il a ensuite partagé une vidéo sur laquelle on peut voir la future maman avec un ventre déjà bien arrondi, l'ex-candidat de M6 et leur fils Maxim (1 an et demi). La brunette explose le ballon d'où sortent des confettis bleus. C'est donc un deuxième petit garçon qui était niché dans son ventre.

Il a fallu attendre le 28 février dernier pour que Benoît dévoile que son deuxième enfant... était né un mois auparavant. C'est en légende d'une photo de sa chère et tendre et lui au restaurant, qu'il a annoncé cet heureux événement. "Mes 35 ans avec une femme exceptionnelle ! Cette année nous n'étions pas au Saint James Paris à cause du COVID mais surtout car nous avons 2 magnifiques fils de 1 mois et 16 mois (Mathis & Maxim) mais promis on retournera au Saint James quand nous le pourrons !", peut-on lire.