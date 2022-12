Mariés au premier regard : Un ex-candidat "pense faire un AVC", situation impressionnante

Ce sont des retrouvailles qui ne sont pas passées inaperçues. D'autant plus que Frédéric a connu une grosse frayeur lors de son dîner avec son ex-épouse Emeline. Une histoire qu'ils ont chacun racontée sur leurs réseaux sociaux.

C'est en 2021 que l'institutrice du droit des sols (âgée de 28 ans à l'époque), et Frédéric (30 ans), agent immobilier, ont été révélés au grand public. Les deux romantiques, qui étaient compatibles à 85%, espéraient vivre un conte de fées. Mais leur histoire ne s'est pas terminée en "happy end". À la suite de la fin de la diffusion, ils ont en effet révélé qu'ils allaient divorcer. "Sept mois, ce sera finalement la durée du conte de fées pour nous deux. A l'aube de retrouver une vie quasi normale, tout s'est arrêté, par la volonté d'Emeline. (...) Par le passé, j'ai compris qu'on ne peut pas retenir quelqu'un qui n'a plus besoin, ni envie d'être à vos côtés. Emeline a ses raisons. Je comprends certains arguments sans en partager la conclusion. C'est la vie", avait notamment confié le charmant brun sur Instagram.

À l'occasion d'une interview pour Gossip Room, Emeline avait de son côté révélé qu'ils ont rompu une première fois en janvier 2021 parce qu'elle "faisait un peu des blocages". "Ce n'était pas une relation qui était palpitante, il ne se passait rien d'extraordinaire. J'avais l'impression que ça faisait trente ans qu'on était ensemble, qu'on tombait dans un quotidien et c'était plat en permanence", expliquait-elle. La belle brune a finalement laissé une seconde chance à leur idylle. Mais une fois de plus, cela n'a pas fonctionné. Ils ont donc fini par divorcer et depuis, chacun a fait sa vie de son côté. Si Fred est plutôt discret en ce qui concerne sa vie amoureuse, son ex-femme a dévoilé au grand jour sa romance avec un certain Joshua. Une histoire qui s'est terminée depuis.

Fred traumatisé lors de ses retrouvailles avec Emeline

Leurs retrouvailles ont donc enflammé les internautes. Car oui, le mercredi 30 novembre 2022, Emeline et Fred se sont retrouvés pour dîner ensemble, au restaurant. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. "J'ai fait deux heures de route pour venir voir Mister Fredo. Vous ne savez pas ce qu'il m'a fait ? On ne me l'avait jamais faite celle-là. Il devait tellement se faire chier avec moi qu'à l'apéro, il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il est parti dehors et a dit : 'Je ne sens plus ma bouche. J'ai ma bouche engourdie regarde.' Alors que non, il n'y avait rien du tout", a tout d'abord confié Emeline en vidéo. En légende, elle a précisé que son ex-mari avait appelé le Samu tant il était inquiet. "Le médecin lui a dit qu'il n'avait rien. Il a voulu se barrer, ça n'a pas marché", a-t-elle plaisanté.

Emeline a ensuite partagé une story publiée sur le compte de Fred, sur laquelle on peut la voir se moucher. "Entre l'une qui se mouche et l'autre qui pense faire un AVC", l'a-t-elle légendée. De son côté, le jeune homme a révélé qu'il avait reçu de nombreux messages d'internautes lui demandant si son ex et lui étaient de nouveau en couple. "Non nous ne sommes pas en couple et n'allons pas nous remettre en couple. D'ailleurs je vais vous dire un truc, on se confie sur nos petites amourettes, on se donne des conseils. On est juste de très bons potes", s'est-il donc justifié. Et, avant de prendre la route pour rentrer chez lui, il a confié : "Effectivement j'ai appelé le Samu. Mais c'était juste pour être rassuré. Pendant qu'on mangeait, Emeline me parlait. Et à un moment donné je croquais ma langue et je ne sentais plus rien. Comme quand vous êtes anesthésié. Et je me suis senti partir. Je suis un peu hypocondriaque, mais j'ai fini par me calmer." Il a assuré que c'était "assez impressionnant comme situation". Afin que cela ne se reproduise pas, on lui a conseillé de se reposer.