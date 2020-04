Mariés au premier regard : une candidate a perdu beaucoup de poids !

Tout réussit à Marlène, participante de Mariés au premier regard en 2019. La jolie brune a retrouvé l'amour auprès de Sébastien, a emménagé avec lui et s'est même pacsée récemment ; c'est une femme comblée. Mardi 31 mars 2020, elle a d'ailleurs annoncé une nouvelle bonne nouvelle.

La pulpeuse candidate a perdu beaucoup de poids ! Sur son compte Instagram, elle a tiré le bilan de son programme réalisé grâce à Weight Watchers. "Fin septembre j'ai eu l'immense chance d'être choisie comme ambassadrice de la marque Weight Watchers et ainsi partager avec vous mon incroyable aventure ! Et 6 mois après... tellement de changements ! Bilan poids moins 8 kilos sur la balance (pour un but de -12 au départ) et surtout une masse graisseuse en baisse et masse musculaire en forte hausse ! ", a-t-elle écrit.

Si Marlène n'a pas encore atteint son objectif comme elle l'écrit, elle reste motivée grâce à au coaching qui lui permet d'apprendre notamment à lâcher prise sur l'objectif poids pour mieux se concentrer sur d'autres choses comme manger mieux, boire plus, faire des activités... D'ailleurs, elle précise qu'elle faisait (avant le confinement, on suppose) du sport deux fois par semaine pour perdre du poids.

Très heureuse d'avoir minci et d'être ambassadrice de cette marque, Marlène est également fière d'être égérie, au même titre qu'Hélène Ségara et Robbie Williams. D'ailleurs, elle a pu échanger avec eux : elle a fait un FaceTime avec la chanteuse lors d'une convention à Montpellier et, lors d'un séjour à Londres, elle a rencontré la star internationale. Bref, Marlène vit sa meilleure vie !