Mariés au premier regard : Une candidate qui avait beaucoup fait parler devient maman pour la 1ère fois

En 2020 était diffusée la quatrième saison de Mariés au premier regard. À l'époque, les téléspectateurs suivaient notamment l'aventure de Mélodie, alors compatible à 74% avec Adrien, un conseiller financier. S'ils s'étaient dit "oui", la Lyonnaise a rapidement montré qu'elle avait bien du mal à lui accorder sa confiance et établir une véritable complicité. Sans grande surprise donc, lors du bilan face aux experts de l'émission, Estelle Dossin et Pascal de Sutter, le couple avait partagé sa décision de divorcer.

L'expérience n'aura donc pas été concluante pour Mélodie mais, quatre mois après le tournage, elle annonçait pourtant avoir trouvé l'amour. "C'est quelqu'un qui, sans me connaître, a naturellement su avoir le bon comportement avec moi et me comprendre. Je me suis surprise à m'ouvrir assez rapidement à lui. Les conseils de Pascal de Sutter m'ont beaucoup aidé pour en arriver là", avait-elle déclaré à TV Mag à ce moment-là.

Si l'on ne sait pas vraiment si Mélodie file toujours le parfait amour avec cette personne, les choses ont en tout cas pris une tournure plus que positive pour elle puisqu'en 2022, elle a accueilli son premier enfant dans la discrétion ! "Même si le résultat n'a pas été au rendez-vous, l'accompagnement de Pascal de Sutter, psychologue et sexologue, m'a été très bénéfique pendant et après l'aventure. J'ai appris à lâcher-prise, à m'ouvrir plus facilement envers la gent masculine et, grâce à cela, entre autres, je suis aujourd'hui une femme et une maman comblée !", a-t-elle confié à nos confrères lors d'une nouvelle interview. Ces derniers précisent que Mélodie a donné naissance à une petite fille, prénommée Aglaé en décembre dernier.

Je ne regrette pas ma participation à l'émission

Rappelons qu'en 2020, lors de sa participation à Mariés au premier regard, Mélodie avait beaucoup fait parler en dénonçant notamment à plusieurs reprises le montage de l'émission. Il n'empêche que Mélodie est sortie enrichie de cette expérience Mariés au premier regard télévisuelle. "Malgré ma déception vis-à-vis de la production et du montage de mon expérience, je ne regrette pas ma participation à l'émission. Ce fut une opportunité unique que de tenter de trouver l'amour de manière atypique. (...) Je pars du principe que si cette expérience est arrivée sur mon chemin, ce n'est pas par hasard. Rien que pour ce qu'elle a pu m'apporter d'un point de vue développement personnel, je n'hésiterais pas une seule seconde à le refaire", a-t-elle conclu.