Mélodie (Mariés au premier regard) victime de trucage ? Preuve et contradictions

C'est l'une des séquences de Mariés au premier regard 2020 qui a fait le plus parler. Après son mariage avec Adrien, un conseiller financier de 31 ans, Mélodie (29 ans) n'était pas très à l'aise lors du shooting photo. La gestionnaire de carrières n'a pas caché qu'elle n'était pas à l'aise quand on lui demandait d'être proche de son époux qu'elle venait tout juste de rencontrer. Et si l'on en croit les images diffusées le 20 janvier dernier, sur M6, elle était également gênée lors de l'ouverture de bal et a même stoppé la danse. Invitée dans Touche pas à mon poste le 3 mars afin de revenir sur son aventure, la belle brune a dévoilé une vidéo inédite afin de prouver que cela ne s'était pas vraiment passé comme le public le pensait.

Sur les images en question, on peut découvrir Mélodie et Adrien en train de danser. Et, à un moment donné, la jeune femme lance un "arrête" à l'une de ses amies. Mais le couple continue à danser, ce que souligne la candidate.

Pourtant, en visionnant de nouveau la séquence de M6, on découvre que Mélodie arrête de danser avec Adrien après qu'il lui a mis une main dans le dos. "Pour la danse, Adrien doit me tenir par la taille. Et là, ma pudeur reprend le dessus. Je pense que j'avais certains moments de rigidité. (....) Il me fait des petites caresses. Là, je stoppe, je n'arrive pas à contrôler. C'est plus fort que moi", raconte-t-elle en voix off. Que s'est-il donc réellement passé ? Le doute est permis...

Après que Mélodie a dénoncé le montage sur les réseaux sociaux, à la suite de la diffusion de cette séquence, la productrice de Mariés au premier regard s'était exprimée dans Télé Loisirs : "Ce moment de gêne a eu lieu. Elle a dit plusieurs fois 'arrête' à Adrien. Mélodie a un vrai souci avec le tactile. Bien sûr, tout est raconté plus rapidement, ça a mis plus de temps : cette danse a été plus longue. Mais le fond reste la vérité."

Interrogée par Sam Zirah, Mélodie a réagi à ces propos. Elle a indiqué auprès du journaliste qu'elle avait été "outrée". "C'est une séquence inventée. Je ne lui ai jamais demandé d'arrêter. Là, on dirait que les mouches se sont arrêtées de voler, que plus personne ne parle, que mon père a du mal à avaler ce qu'il est train de manger... Ça ne s'est pas du tout passé comme ça", a-t-elle précisé.