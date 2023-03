Marilou Berry fait une pause : la fille de Josiane Balasko explique pourquoi

Marilou Berry va faire de nouveau éclats dans la troisième saison de Je te promets, adaptation de la série américaine This is Us, que l'on attend sur TF1 à partir du lundi 3 avril. Incarnant le personnage de Maud, celle que l'on a adoré dans Nos jours heureux et Vilaine a une nouvelle fois conquis le grand public. Dans son interview pour le magazine Télé Star, la comédienne de 40 ans explique toutefois vouloir prendre une pause dans sa carrière et révèle les raisons qui l'ont poussées à prendre cette décision forte.

Si elle doit assurer le tournage de la saison 2 de Marianne, Marilou Berry souhaite ralentir la cadence. "J'ai décidé de prendre six mois off et d'être en 'slow life', pour profiter de mon fils [Andy, né en 2018 de son couple avec l'artiste Le Diamantaire], de tous ces moments courts qui passent très vite. J'apprécie cette vie un peu plus calme", confie l'actrice. "J'ai aussi trié et rangé l'énorme atelier de mon père qui était rempli de trente ans de vie", précise-t-elle en évoquant ainsi son regretté père, le sculpteur Philippe Berry, frère de Richard, qui est décédé en 2019.

Une occupation insolite

L'irrésistible comédienne fait également une confidence inattendue sur sa nouvelle occupation : faire des tapis. Elle a appris à en faire et en a même confectionné un tout spécial pour sa chère maman à l'occasion des fêtes de Noël. "Je me suis aussi donné dix ans pour apprendre à jouer de la guitare", poursuit-elle. Un choix de ralentissement de carrière qui ne va pas plaire à ses nombreux fans mais qui fera plaisir à ses proches. Sa mère, qui adore sa série Je te promets, pourra profiter de nombreux moments avec son aînée et son adorable petit-fils - elle est également maman de Rudy, né en 1988, qu'elle a adopté à la DDASS et qui évolue en tant que coach sportif.