Josiane Balasko pose avec son petit-fils Andy : le fils de Marilou Berry a bien grandi !

Autre détail remarqué par le public : la hauteur d'Andy, déjà presque aussi grand que sa grand-mère. Du haut de ses 4 ans, le petit garçon, sûrement perché sur un escabeau, n'a plus l'allure du bébé que sa maman était fière de poster à sa naissance sur les réseaux sociaux. Preuve que le temps file à une vitesse folle !

Andy bientôt grand frère ?

Si Marilou Berry adore son fils et savoure chaque moment du quotidien avec lui et le papa Alexis, l'idée d'avoir un deuxième enfant n'est pas à l'ordre du jour et ne le sera sûrement jamais. Dans les colonnes du JDD en 2021, l'actrice de Joséphine évoquait comme rarement la maternité : "Andy est un petit garçon facile qui s'occupe très bien avec ses jouets" faisait-elle savoir avant d'ajouter "un, c'est bien pour nous." D'autant plus que le temps semble manquer aux parents : "J'aimerais bien avoir du temps mais on court toujours. Mais avant tout, nous sommes une famille. Nous sommes un foyer où tout se passe bien. Un papa et une maman, c'est avant tout un duo. On essaye en tout cas de s'épauler." L'union fait la force comme on dit.