Marilou Berry et son compagnon Alexis, des parents angoissés pour Andy : "On essaye de s'épauler..."

Décidément, plus rien ne l'arrête ! Tête d'affiche du programme à succès Je te promets depuis l'année 2021, Marilou Berry s'apprête à présenter un nouveau personnage exclusif aux téléspectateurs. Le 7 septembre 2022, elle sera effectivement l'héroïne de Marianne, une série policière diffusée sur France 2 pour laquelle elle a dû subir un sacré relooking. Petits et grands écrans, l'actrice de 39 ans est sur tous les fronts. Ce qui n'est pas toujours évident avec un petit garçon en bas-âge à la maison.

C'est beaucoup d'angoisses en plus des bons moments

En couple avec Alexis, Marilou Berry a accueilli un petit Andy durant l'année 2018. "Cela a totalement chamboulé ma vie, pour le meilleur et pour le pire, explique-t-elle dans les pages du magazine Gala. En fait, c'est beaucoup d'angoisses en plus des bons moments que nous passons ensemble. En tant que parent, j'ai toujours peur. Je me demande : 'Est-ce qu'il va m'aimer ?', 'Est-ce qu'il pourra s'accomplir ?', 'Est-ce qu'il pourra être heureux ?'. Mais c'est une aventure incroyable. C'est un petit garçon énergique, très affirmé avec un fort caractère. Plutôt fatigant, mais rigolo. Je suis très bien dans ma vie."

L'actrice aura prochainement un peu plus de temps libre pour travailler, mais aussi pour se retrouver. Le mois de septembre ne marque pas que le début de l'aventure Marianne pour Marilou Berry... c'est aussi la rentrée scolaire de son fils ! "J'ai hâte qu'il connaisse ses nouveaux copains et sa nouvelle maîtresse, assure-t-elle. Il est en maternelle. C'est le début des rapports sociaux, des premiers chagrins et des premières disputes. J'espère qu'il y prendra plus de plaisir que moi. Car j'ai détesté l'école."

Quand il s'agit de s'occuper du petit garçon, Marilou peut bien sûr compter sur sa célèbre maman, mamie Josiane Balasko, et sur le soutien sans faille de son partenaire, le street-artiste surnommé Le Diamantaire. "Comme n'importe quelle femme qui travaille, je n'ai pas assez de temps. On court toujours, regrette l'actrice. Mais dans notre foyer tout se passe bien. Un papa et une maman, c'est un duo. On essaye en tout cas de s'épauler."

Retrouvez l'interview intégrale de Marilou Berry dans le magazine Gala, n°1525, du 1er septembre 2022.