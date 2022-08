Marilou Berry maman : son fils Andy se prend pour un pilote, vidéos trop craquantes !

À 39 ans, Marilou Berry est une femme comblée aux côtés de son compagnon Alexis, un street-artiste plus connu sous le pseudo Le Diamantaire sur Instagram où il cumule près de 20 000 abonnés. "Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant", a confié sa compagne Marilou dans une interview à Biba Magazine en octobre 2018.

Avant de partager la vie d'Alexis qu'elle a rencontré en 2017, Marilou Berry était en couple avec Arnaud Schneider, fondateur de l'entreprise B A M qui fabrique des briques en différents matériaux afin de créer du mobilier modulable. Ils ont officialisé leur relation en 2013. Après leur séparation, les deux ex sont restés en bons termes.

Le fils de Marilou Berry en mode pilote

Ensemble, Marilou Berry et son compagnon Alexis ont donné naissance à un petit garçon prénommé Andy le 14 novembre 2018. Bien que discrète sur sa vie privée, Marilou Berry a toutefois partagé de tendres vidéos de son fils en story Instagram ce dimanche 7 août (voir le diaporama).

On y voit le petit Andy de dos, vêtu d'un tee-shirt blanc et bleu en train de s'amuser à piloter comme un grand avec un mini volant. On remarque que le gamin grandit à une vitesse considérable ! Le dimanche est d'ailleurs un rituel pour sa célèbre grand-mère Josiane Balasko qui rend de temps en temps visite à sa fille, comme elle l'avait confié à Purepeople : "Souvent, ça m'arrive d'aller chez ma fille le dimanche soir. Parce que maintenant j'ai un petit-fils, alors ça change les choses. Donc comme je joue au théâtre tous les soirs, le dimanche je finis tôt et après, on va dîner chez ma fille, son mari et son bébé", avait-elle exprimée.

En juin dernier, la cousine de Joséphine Berry avait rendu hommage à son père et ex-compagnon de Josiane Balasko, le sculpteur Philippe Berry (décédé en 2019 d'un arrêt cardiaque à 63 ans) en postant un cliché de son fils Andy aux côtés d'une statue qui ressemble à son défunt grand-père dans sa story Instagram.