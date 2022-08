Marilou Berry, rousse et entièrement relookée : elle est à peine reconnaissable !

Adepte de toutes sortes de looks futuristes et décalés, Marilou Berry a dévoilé son nouveau relooking pour la série Marianne (diffusée à partir du 7 septembre 2022 sur France 2). Rousse et les cheveux frisés, l'actrice s'affiche avec un furet blanc posé sur l'épaule. "Marianne débarque le 7 septembre sur @france2 ! J'ai hâte ! Une série écrite et réalisée par Franck Manier et Alexandre Charlot" écrit la fille deJosiane Balasko en légende avant d'ajouter les hashtags : #marianne #serie #cantwait #hatequevousvoyez #streaptease.

"J'adore", "Ce look!", "Hâte de la découvrir !", "Super série j'ai adoré sur Salto merciiiiii", "Au top comme d'habitude ... beaucoup de talent j'ai adoré", "Un petit air de bb dans dirty dancing", "Trop mignonne avec cette nouvelle coiffure ! Un rajeunissement total", "Je confirme une STAR avec un talent de ouffff!!!! J'adore vous voir jouer !! Et grâce à Instagram je peux vous suivre un max !!! Je vous adore trop" peut-on lire en commentaires.