Marilou Berry : Son compagnon et père de son fils Andy abattu, il vit un mauvais moment...

Lorsque l'on voit la story Instagram du Diamantaire, le compagnon de l'actrice Marilou Berry, il ne faut que quelques secondes pour se rendre compte de son abattement : l'artiste, dont le vrai prénom est Alexis, vient d'être testé positif à la Covid-19 alors que ses oeuvres sont actuellement exposées à Apt, dans le Lubéron.

"Le Covid. Au bon moment..." peut-on lire sur son compte Instagram en légende d'une photo d'un paysage de montagne. Et l'on comprend plutôt facilement sa déception : isolé, il ne pourra pas rencontrer ses fans et d'autres artistes et collectionneurs qui ont sans doute prévu de se rendre à son exposition pour voir ses oeuvres.

Une contamination qui s'inscrit dans une 7ème vague de Covid-19 qui frappe la France avec force depuis quelques semaines mais qui tombe particulièrement mal pour lui et qui le forcera à renouveler au plus vite son exposition pour pouvoir, cette fois, y assister sans problème. Il ne lui reste malheureusement plus qu'à s'isoler et à se reposer pour tenter de guérir le plus vite possible de ce virus si dévastateur.

En attendant, on espère pour elle que sa compagne Marilou Berry (qui partage sa vie depuis 2017) n'a pas été contaminée elle aussi ! Attendue sur le tournage de la troisième saison de la série Je te Promets cet été, la comédienne ne devra pas être diminuée pour tenir ce rôle qui a tant plu aux téléspectateurs et qui est inspiré de celui de Chrissy Metz dans la série américaine This is Us.

On espère également que leur fils Andy va bien : le petit garçon, né fin 2018, fait le bonheur de ses parents qui l'exposent assez rarement sur les réseaux sociaux. On peut cependant voir sur le compte de son père que celui-ci l'embauche parfois comme petit assistant dans son atelier : récemment, il l'avait pris en photo, un diamant devant le visage, en combinaison avec une légende absolument craquante : "La relève arrive !".