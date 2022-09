Marilou Berry fière de son discret amoureux, elle lui offre un petit coup de pub !

Entre amoureux, on est là pour se serrer les coudes. Très fière de son compagnon Alexis, Marilou Berry a pris la parole, le samedi 3 septembre 2022, pour faire la promotion de la nouvelle exposition de son chéri, intitulée Precious Time. Street artist de profession, le compagnon de l'actrice, père de son fils Andy, est effectivement connu dans son domaine sous le pseudonyme Le Diamantaire... et voilà qu'il est possible de découvrir l'étendue de son talent dans le troisième arrondissement de Paris.

Le vernissage de l'exposition d'Alexis Le Diamantaire avait lieu, en la Speerstra Gallery - lieu de culture dédié aux graffitis et à l'art contemporain -, le 3 septembre 2022 jusqu'à 19h30, ce qui explique que Marilou ait évoqué l'évènement, sur les réseaux sociaux, ce jour-là. S'il vous est impossible de vous déplacer durant le week-end, pas de panique. Les oeuvres seront toujours présentes dans la salle jusqu'au 24 septembre prochain. Rendez-vous, donc, au 24 rue Saint-Claude pour découvrir ces créations.

Comme n'importe quelle femme qui travaille, je n'ai pas assez de temps

Il n'y a qu'un jour dans l'année où il est possible de croiser Alexis dans l'exercice de son art. Marilou Berry est-elle, quant à elle, présente au vernissage ? Difficile à dire, puisqu'elle a de multiples projets sur le feu. Outre son rôle récurrent dans la série Je te promets, adaptation de l'américaine This is us produite par TF1, dans laquelle elle incarne Maud, Marilou Berry est l'héroïne d'une nouvelle mini-série policière, Marianne, diffusée sur France 2 à partir du 7 septembre prochain.

Peut-être profite-t-elle de son petit Andy, né en 2018, quand papa n'est pas là ? Après tout, Marilou Berry et son chéri peuvent compter l'un sur l'autre en cas de besoin - quand ce n'est pas mamie, Josiane Balasko, qui prend le relai ! -, comme elle l'expliquait récemment dans les colonnes du magazine Gala. "Comme n'importe quelle femme qui travaille, je n'ai pas assez de temps, regrettait-elle. On court toujours. Mais dans notre foyer tout se passe bien. Un papa et une maman, c'est un duo. On essaye en tout cas de s'épauler..."