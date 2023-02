Marilou Berry surprend sa maman Josiane Balasko, son amoureux très impressionné

Marilou Berry a fêté ce 1er février 2023 son passage vers les 40 ans, mais c'est elle qui fait des cadeaux ! Plus précisément, elle a gâté sa mère Josiane Balasko d'une oeuvre créée spécialement pour elle et fabriquée de ses mains. Elle avait prévu de lui donner à Noël mais manifestement elle a pris du retard. Pour faire plaisir et surprendre sa célèbre maman, elle a choisi de confectionner un immense tapis sur lequel la membre du Splendid pose avec joie, et dont on peut voir la fabrication sur Instagram. "I Love Josy", peut-on lire sur le tapis tout doux aux couleurs de l'amour. Une internaute commente avec esprit : "Pas en retard, mais plutôt en avance pour la Saint-Valentin en fait..." Il est vrai qu'elle fait une belle déclaration d'amour à la femme de sa vie !