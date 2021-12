Vivement dimanche : Josiane Balasko au côté de sa fille Marilou Berry, au look haut en couleur

Ce 12 décembre 2021, France 2 propose un nouveau numéro de Vivement dimanche. Et Michel Drucker a concocté une émission spéciale autour de Didier Bourdon.

Dès 15h10, les téléspectateurs pourront donc prendre des nouvelles du comédien de 62 ans. Ce dernier fait actuellement la promotion de son dernier film intitulé Permis de construire et réalisé par Éric Fraticelli. La comédie est attendue le 12 janvier 2022 dans les salles obscures. Le célèbre Inconnu est également à l'affiche de Mes très chers enfants d'Alexandra Leclère, qui sort le 15 décembre au cinéma.

À cette occasion, Didier Bourdon a été rejoint sur le canapé rouge de Michel Drucker par ses co-stars Josiane Balasko et sa fille Marilou Berry. Cette dernière a d'ailleurs fait une entrée remarquée sur le plateau en affichant fièrement sa récente transformation capillaire. En effet, l'actrice a opté pour une couleur flamboyante entre jaune et roux pour un effet pop rock surprenant. Josiane Balsko a par ailleurs certainement pris beaucoup de plaisir à promouvoir leur nouveau film, elle qui expliquait encore tout récemment ne pas avoir l'occasion de beaucoup travailler avec sa fille dans C à vous. Après quoi, elle lui avait fait une belle déclaration. "Marilou elle m'épate tout le temps, Marilou c'est une grande actrice. Elle m'épate tout le temps parce qu'elle a vraiment une énergie incroyable. Et donc voilà je suis très fière de ma fille", déclarait-elle.

Michel Drucker ajoutera une touche de musique dans son émission avec la venue de Michael Jones. Connu pour avoir participé à certains des plus grands albums de pointures de la musique, dont Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday ou encore Joe Cocker, il remonte seul sur scène pour reprendre son album Au tour de sorti en 2017. Ce samedi 11 décembre, il était d'ailleurs en concert à La Bresse. Tout ce petit groupe a bien sûr été scruté par Emmanuel Chanu, lequel était principalement invité à revisiter la carrière de Didier Bourdon en dessins.

Pour la suite de l'après-midi, Michel Drucker a fait l'impasse sur Vivement dimanche prochain. Et pour cause, la deuxième partie du programme a été déprogrammé en raison de la Coupe d'Europe de Rugby et du match La Rochelle / Glasgow qui sera diffusé en direct sur France 2.