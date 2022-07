Marilou Berry : son compagnon et père de son fils Andy malade, elle assure pour lui lors d'un grand projet

L'artiste Le Diamantaire vient d'être testé positif à la Covid-19 et ne peut donc pas surveiller l'exposition de ses oeuvres, qui se déroule actuellement à Apt, dans le Lubéron. Sa compagne, qui n'est autre que l'actrice Marilou Berry, s'est donc chargée de prendre le relais, en témoigne ses story Instagram publiées ce mercredi 13 juillet 2022.

Pas difficile d'imaginer la déception de son compagnon, de son prénom Alexis, qui a contracté le virus au pire moment d'un point de vue professionnel. Il est contraint à l'isolement, ce qui l'empêche de rencontrer ses fans ainsi que d'autres artistes et collectionneurs, qui ont sans doute prévu de se rendre à son exposition afin de contempler ses pièces.

Un garçon adorable

Ce ne serait pas non plus le bon moment de tomber malade pour l'actrice de 39 ans, qui est notamment attendue sur le tournage de la troisième saison de la série Je te Promets cet été, dans laquelle elle incarne un rôle inspiré de celui de Chrissy Metz dans la série américaine This is Us. Cette année, elle était au premier plan dans la mini-série Marianne, réalisée par Alexandre Charlot, Franck Magnier et Myriam Vinocour, dans laquelle elle joue une juge d'instruction.

À côté de sa vie d'actrice, Marilou Berry est également maman d'un petit garçon prénommé Andy, né fin 2018 de sa relation avec Le Diamantaire. Ce dernier partageait tout récemment une photo de son petit bout de chou sur son compte Instagram. "La relève !" écrivait-il en légende, alors qu'on aperçoit l'enfant en train de porter l'une des oeuvres de son papa dans ce qui s'apparente à un atelier.