Marina Carrère d'Encausse, divorcée et "plus libre que jamais" : tendres confidences sur son ex et ses enfants

Avec son rire communicatif, ses connaissances pointues en médecine et son humour, Marina Carrère d'Encausse a su se faire une place à la télévision ces dernières années. A la tête du Magazine de la Santé depuis plus de 20 ans et de diverses émissions à la télévision et à la radio, celle qui vient de fêter ses 60 ans mène sa carrière d'une main de maître et a su se faire accepter peu à peu.

Mais s'il y a bien un sujet dont elle ne parle que rarement, c'est sa vie privée : fille d'une autrice membre de l'Académie Française, la présentatrice n'aborde jamais le sujet de son mari ou de ses enfants qui grandissent dans son ombre loin des médias. Mais ce jeudi 17 novembre, à l'occasion d'une interview dans le magazine Gala, elle a tenu à se confier sur sa famille, elle qui se sent aujourd'hui "plus libre que jamais".

Divorcée en effet de celui qui a partagé sa vie pendant plus de vingt ans, Francis, radiologue de profession et père de ses trois enfants, l'animatrice expérimente une nouvelle vie, celle d'une célibataire assumée. "C'est nouveau pour moi car je n'avais jamais vécu seule", a-t-elle notamment confié pendant l'interview. Mais pas de quoi lui faire peur : "Ce que l'avenir me réserve ne m'angoisse pas du tout, au contraire, je trouve ça assez rassurant parce que depuis bien longtemps, je trouve que la vie a plus d'imagination que moi".

"Si je n'avais pas rencontré mon mari..."

Et puis la complice de Michel Cymès sait parfaitement que Lara, Thibault et Hugo, aujourd'hui âgés de 27, 30 et 33 ans, ont toujours besoin de leur maman. Expliquant avec tendresse qu'ils "sont quand même très présents dans [s]a vie", celle qui est diplômée de médecine générale confie avec humour qu'ils ont "souvent besoin de leur maman"... et cela lui fait bien plaisir, surtout qu'elle avait récemment confié qu'ils ne voulaient surtout pas révéler qu'ils étaient ses enfants dans leurs carrières respectives.

Besoin de leur maman... mais pas que : en effet, même s'ils sont désormais séparés, Marina Carrère d'Encausse sait que son ex-mari est lui aussi présent pour ses enfants. D'ailleurs, elle n'en oublie pas pendant l'interview de lui adresser de tendres mots... en toute honnêteté, comme toujours !

"Le seul calcul que j'ai pu faire dans ma vie, c'est celui d'avoir des enfants. C'est très égoïste de dire ça mais, si je n'avais pas rencontré mon mari, j'aurais pu en faire avec n'importe qui tellement je savais qu'il fallait que j'en ai. Heureusement, je suis tombée sur un homme qui a été un excellent mari et un excellent père, qu'il est toujours", révèle-t-elle avec sincérité.