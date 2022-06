Marina Foïs chic en noir et Daphné Bürki en costume XXL : sortie stylée aux côtés de Raphaël Personnaz

L'univers atypique des gins HENDRICK'S se dévoile au The Grand Gin Hotel. La Fondation Dosne-Thiers, située dans le 9ème arrondissement de Paris, a cédé ses quartiers. Pour 3 jours, l'univers des Gins Hendrick's a pris place dans les magnifiques murs de l'établissement. De nombreuses personnalités sont venues découvrir ce lieu secret transformé pour l'occasion en un temple hôtelier décalé́ et réservé́ aux adeptes du gin écossais 5 étoiles.

Parmi les chanceux à avoir décroché leur ticket d'entrée se trouvaient Marina Foïs, habillée tout en noir et dont les manches bouffantes de son vêtement ne passaient pas inaperçues, était accompagnée des comédiens Raphaël Personnaz et Sayyid El Alami. Augustin Trapenard et Daphné Bürki – laquelle a opté pour costume coloré et masculin, dont la largeur du pantalon était XXL – mais aussi Arthur Teboul, membre du groupe pop/rock Feu Chatterton étaient également présents. La journaliste et spécialiste mode, Alexandra Golovanoff, le chef Julien Sebbag (Créatures Paris & Forest) ainsi que l'ancien footballeur Ouissem Belgacem, auteur de Adieu ma honte publié en mai 2021 aux éditions Fayard, courageux sportif à avoir levé le voile sur l'homophobie dans le milieu du ballon rond, ont également fait le déplacement.

Il y avait aussi des influenceurs à l'image de Valéry Escande et Valentin D'Hoore, connu pour avoir été candidat de Koh-Lanta et pour avoir épousé brièvement Katrina Patchett, ancienne danseuse professionnelle de Danse avec les stars. Tous ont pu profiter de l'ambiance détendue et de cocktails minutieusement préparés par les mixologues dans un décor à couper le souffle. Du lobby au bar, des chambres au patio, The Grand Gin Hôtel est une invitation à pénétrer dans le monde secret de la création d'Hendrick's en se laissant guider par sa seule soif de découverte. Chaque espace incarne l'une des nombreuses facettes du plus original des gins.