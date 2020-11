Marina Kaye : Décolletée en "robe du dimanche", la chanteuse s'active pour ses fans

Si plusieurs artistes ont préféré repousser la sortie de leur disque, la chanteuse Marina Kaye a suivi l'exemple de son confrère Vianney et a pris le risque de publier son nouvel album en plein reconfinement, alors que les magasins non essentiels sont fermés. La jeune femme publie Twisted et prend grand plaisir à le faire découvrir à ses fans. Sur Instagram, elle leur a adressé une pensée, en photo.

Lundi 16 novembre, Marina Kaye a donc partagé une photo d'elle sur son compte suivi par 165 000 fidèles. La jeune star de seulement 22 ans apparaît en jolie robe noire, décolletée, et penchée sur des exemplaires de son nouvel album. En légende, elle commente : "Des albums à signer, un pot de confiture et une robe du dimanche le tout dans un décor sobre #Twisted." Une jolie photo qui vient confirmer l'évolution sexy de la chanteuse, qu'elle assume aujourd'hui pleinement. En mars dernier, alors qu'elle apparaissait déjà décolletée dans le clip de The Whole 9, elle avait répondu à une internaute lui reprochant ce look sexy. "Il n'est en rien provocant, ce décolleté, et je me sens très classe dans cette robe. Je n'ai jamais été et ne serai jamais vulgaire ni provocante. J'ai juste grandi et je vis ma féminité comme je l'entends", disait-elle alors.

Marina Kaye, dont le look doit sans doute beaucoup plaire à son mystérieux amoureux, se concentre sur son disque plus qu'autre chose. Interrogée par Gala, elle n'a pas caché sa fierté autour de son dernier projet. "Twisted est un véritable voyage dans mon cerveau. Il raconte mes contradictions. Aujourd'hui, j'assume ma personnalité complexe", a-t-elle déclaré dans les pages du magazine. Il s'agit de son troisième disque studio après Explicit et Fearless.