Marina Kaye en couple : elle embrasse goulument son chéri en vacances au soleil

Je viens de vivre le drame le plus douloureux de ma vie

L'arrivée du jeune homme tombait à point nommé. En 2021, Marina Kaye a, plus que jamais, eu besoin d'une épaule pour la soutenir. Le 19 juillet dernier, l'ancienne gagnante de l'émission La France a un incroyable talent évoquait, sur les réseaux sociaux, la disparition de l'un des hommes les plus chers à son coeur. "Je n'ai pas posté depuis plusieurs jours et j'hésitais à le faire car je viens de vivre le drame le plus douloureux de ma vie il y a deux semaines maintenant, racontait-elle avec chagrin. Mon grand père, qui n'était de loin pas que mon grand père à mes yeux s'est envolé mardi 6 juillet pour rejoindre ma tante et se reposer enfin après une vie de labeur et de sacrifices. Il était et reste encore la personne la plus droite qu'il m'ait été de connaître et je me considère comme chanceuse d'avoir eu cette si belle âme dans ma vie et maintenant juste au dessus de moi pour me protéger." Sur Terre, ici-bas, quelqu'un d'autre est également là pour veiller sur elle...