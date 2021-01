Marina Kaye en couple : elle dévoile finalement le visage de son compagnon

D'ordinaire discrète sur sa vie privée, Marina Kaye a commencé à partager plus de son intimité sur TikTok, endroit où elle s'amuse à publier des vidéos faites de tout et de rien. Elle en réalisait certaines au côté de son homme, dont on ne connait pas encore le prénom. Elle le décrivait juste comme un "beau barbu". "Il n'est pas du tout du monde de la musique, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis. Ne cherchez pas plus d'indices sur lui dans cet album, je l'ai écrit avant de le rencontrer. Il n'y a aucun rapport de toxicité avec lui, clairement", avait-elle détaillé.

Une fois apprivoisée, Marina Kaye est la plus chaleureuse des compagnes. Malgré la noirceur de ses textes et son image parfois froide, elle donne tant d'amour à son homme. "Je fonctionne à l'instinct et à l'affect. Je suis paradoxale : j'aime autant aimer et être aimée que la solitude. Au début d'une histoire, j'ai besoin d'être rassurée, baisser les armes me prend du temps. Et puis, une fois apprivoisée, je suis la plus cool des amoureuses. Demandez à mon chéri, vous verrez !", avait-elle confié à Gala en novembre dernier.