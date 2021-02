Marine (Koh-Lanta) menacée de mort et face à de nouvelles propositions indécentes

Marine, candidate de Koh-Lanta Fidji (2017), a posté un message qui a beaucoup fait réagir sur Twitter, le 12 février 2021. Si de nombreux internautes l'ont soutenue, d'autres lui ont posté des commentaires désobligeants. L'un d'eux est même allé jusqu'à la menacer de mort.

Vendredi, l'ancienne aventurière de TF1 a révélé qu'un footballeur, qui est actuellement au centre de formation de l'Olympique de Marseille, lui avait proposé de l'argent contre un peu de son temps. "Je vais être cash... Je t'ai connue grâce à tes TikTok. Je suis au centre de formation de l'OM, je cherche une femme discrète pour passer de bons moments en échange de 400/500 euros cash, que en virtuel. Je recherche vraiment la discrétion et tu es tout mon style, tout ce que j'aime. Tu es une femme magnifique... Voilà, j'attends de tes nouvelles", lui a écrit cet admirateur secret le 2 septembre 2020. Marine n'a pas souhaité répondre au jeune homme en question, ce dernier s'est donc permis de la relancer en lui envoyant trois points de suspension, le 12 février. Indignée, l'infirmière de 25 ans n'a une fois de plus pas pris le temps de lui répondre. Et, en prime, elle a révélé ses messages sur Twitter. "Bonjour, tu veux bien être ma p*te ?' Comportement à gerber. Co***rd", a-t-elle écrit en légende.

Cette révélation n'a pas choqué tout le monde. Un internaute lui a par exemple écrit : "Coucou, je vais être aussi cash. Je ne suis pas joueur mais j'ai pas mal d'argent et je te propose plus." Un autre s'est permis de menacer Marine de mort (dans un français très approximatif). "D'habitude, ce sont les femmes qui demandent ça. Bande de déchets. J'espère que tu vas crever avec ta famille avant mars", a-t-il notamment écrit. Des messages mis en avant par l'ex-candidate de Koh-Lanta.