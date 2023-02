Marine Lorphelin blessée et "inconsolable" : planning bouleversé, son fiancé Christophe à la rescousse

Sacrée Miss France 2013 il y a de cela dix ans maintenant, Marine Lorphelin continue quotidiennement d'entretenir son corps. Grande sportive dans l'âme, elle multiplie les disciplines quitte à parfois sortir de sa zone de confort et risquer la blessure. C'est d'ailleurs ce qui lui est arrivé le lundi 13 février 2023... Alors qu'elle s'entraînait à la course à pied, l'ancienne reine de beauté a fait un mauvais mouvement et doit maintenant cesser toute activité trop intensive le temps de sa guérison.

En effet, il se trouve que la jolie brune s'est fait une entorse de la cheville gauche. Une situation délicate qui la contraint également à revoir ses plans pour les jours à venir. Sur son compte Instagram, la belle a donné de ses nouvelles le mercredi 15 février, quelques heures après avoir fêté la St-Valentin en amoureux. "Mes chaussures de St-Valentin sont confortables, c'est déjà ça ! (...) Merci mon amour de m'avoir fait rire depuis deux jours alors que j'étais inconsolable de voir ma préparation sportive stoppée net et nos vacances bousculées... On a traversé tellement de hauts et de bas. On forme une équipe solide !", a-t-elle légendé une série de photos où l'on peut la voir habillée en combinaison noire et le pied dans une grosse attelle. Malgré tout, Marine Lorphelin garde le sourire et le moral !