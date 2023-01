Marion Rousse : Après un "hiver parfait", photos à la plage avec Julian Alaphilippe et leur petit Nino, qui a bien grandi !

La saison d'un coureur cycliste suit les saisons. Et l'hiver, c'est la trêve pour les coureurs, qui peuvent enfin se reposer après des forts harassants pendant de nombreux mois. Pour Julian Alaphilippe, cette longue pause a certainement dû être salvatrice, lui qui a vécu une année 2022 pour le moins compliquée sportivement parlant. Arrivé avec plein d'ambition et gonflé à bloc par l'arrivée de son petit Nino dans sa vie, le coureur de 30 ans espérait certainement faire partie des grands acteurs du Tour de France. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Victime d'une terrible chute en avril dernier, il a été jugé trop juste par son équipe pour participer à la Grande Boucle.

Une terrible désillusion pour Julian Alaphilippe, qui a néanmoins pu se consoler en passant de bons moments avec sa compagne, Marion Rousse et leur petit garçon. Le couple est très actif sur les réseaux sociaux et en règle générale, ils aiment bien partager des moments de vie avec leurs centaines de milliers d'abonnés sur Instagram. Pourtant, depuis quelques temps c'est le calme plat. Mais la jolie blonde de 31 ans vient d'expliquer la raison de cette absence prolongée, dans une publication mise en ligne ce 23 janvier. "Batteries rechargées", commence-t-elle par écrire, en y ajoutant l'emoji d'une batterie faible.

C'était un hiver parfait à savourer notre temps ensemble, à trois

Pour accompagner ses mots, Marion Rousse partage trois jolies photos de ces dernières semaines et on peut voir que le couple est allé faire une sortie à la plage avec Nino. Le petit garçon a énormément grandi et il s'amuse toujours autant avec son père. Installés dans les Pyrénées, du côté d'Andorre, les deux tourtereaux se sont également offert une belle sortie en montagne. "C'était un hiver parfait à savourer notre temps ensemble, à trois, mais il est temps de reprendre la route et les compétitions, alors bonne reprise papa", ajoute la jolie blonde qui travaille comme consultante pour France Télévisions.