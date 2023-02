Marion Rousse : Selfie de l'amour avec son fils Nino "pendant que papa s'entraîne dur..."

Quand tu pars retrouver papa

Car pour rappel, 2022 a été une année très compliquée pour le cycliste de 30 ans, lui qui a notamment dû tirer un trait sur le Tour de France après une terrible chute en avril, et abandonner lors du Tour d'Espagne à cause d'un énième pépin physique. Une saison galère, qu'il souhaite donc oublier en réussissant la nouvelle et donc par conséquent en s'entraînant correctement, ce qui explique la raison pour laquelle il doit souvent s'éloigner de sa famille en ce moment.

Sauf que cette semaine, il a eu la permission de retrouver les siens, comme Marion Rousse l'avait montré sur Instagram, en publiant une jolie photo de Nino en train d'attendre son père à l'aéroport. "Quand tu pars retrouver papa", écrivait-elle sur le beau cliché en noir et blanc. Reste désormais à savoir quand est-ce que le sportif décidera de repartir s'entraîner sur les routes.

Mais en attendant, il profite de ces petits moments magiques en famille pour se ressourcer et recharger les batteries, lui qui pour rappel habite avec son fils et sa compagne dans la principauté d'Andorre, entre la France et l'Espagne.