Marion Rousse : Retrouvailles de l'amour entre Julian Alaphilippe et l'adorable Nino, après une longue absence

Si l'année 2022 a été très compliquée pour Julian Alaphilippe, il doit certainement espérer que 2023 soit plus clémente avec lui. Armé des meilleures intentions, le cycliste de 30 ans espérait certainement briller sur le Tour de France, comme il en a pris la bonne habitude, mais des blessures à répétition l'ont écarté de son rêve. Une terrible chute en avril et la Grande Boucle s'éloigne définitivement pour le champion, qui va devoir prendre son mal en patience avant de revenir, mais de se blesser de nouveau lors du Tour d'Espagne. Une saison galère, mais durant laquelle il a pu compter sur le soutien sans faille de sa compagne, Marion Rousse.

Avec la belle blonde de 31 ans, le champion cycliste a trouvé la femme de sa vie et les deux tourtereaux sont devenus parents pour la première fois en juin 2021. Depuis l'arrivée de l'adorable petit Nino dans leur vie, Julian Alaphilippe et Marion Rousse n'ont d'yeux que pour lui. Installés dans la principauté d'Andorre, entre la France et l'Espagne, la petite famille profite d'un cadre de vie très agréable, dans ce paradis fiscal, perché dans les Pyrénées. Après une trêve hivernale revigorante où il a pu se reposer avec Marion Rousse et Nino, le sportif a repris l'entraînement dans l'espoir de vivre une belle année, mais cela signifie donc qu'il doit quitter le cocon familial pour partir avec son équipe sur les routes.

Retrouvailles à l'aéroport avant un tour à la plage

Une période où il est éloigné de celle qu'il aime et de son fils, mais heureusement, il a eu la permission de rentrer chez lui, comme Marion Rousse l'a montré sur Instagram. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), elle a publié une jolie photo de Nino en train d'attendre son père à l'aéroport. "Quand tu pars retrouver papa", écrit-elle sur le beau cliché en noir et blanc. Des retrouvailles en bord de mer, comme on peut le voir sur la petite vidéo qui suit où Julian Alaphilippe est tout heureux de tenir son fils dans ses bras, sur la terrasse d'un immeuble avec vue sur la plage. L'occasion pour le petit garçon de 2 ans d'aller faire un tour sur le sable, bien habillé pour l'hiver, mais visiblement très attiré par le grand large !

De belles retrouvailles pour Julian Alaphilippe, qui peut profiter de sa petite famille avant d'entamer une saison qui s'annonce passionnante.