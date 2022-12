Marion Rousse et Julian Alaphilippe, "parents heureux" avec l'adorable Nino pour une journée au zoo

L'année 2022 se termine en beauté pour Julian Alaphilippe, qui aura vécu l'une de ses pires saisons sur un vélo. Pourtant, les espoirs étaient grands pour le double champion du monde de cyclisme sur route, qui espérait une nouvelle fois briller sur le Tour de France, lui qui en avait pris la bonne habitude ces dernières années. Malheureusement, rien ne s'est vraiment passé comme prévu et après un début de saison compliqué en raison du covid, il a été victime d'une très violente chute en avril dernier. Miraculé, il a pu remonter en selle quelques semaines plus tard, mais pas assez vite pour participer à la Grand Boucle.

Revenu pour le Tour d'Espagne, il est une nouvelle fois victime d'un accident en course et doit abandonner la Vuelta. De gros coups durs pour le champion de 30 ans, qui peut compter sur le soutien inconditionnel de sa compagne, Marion Rousse, dans ces moments difficiles. Ensemble depuis plus de 2 ans, les amoureux vivent une belle histoire et ont accueilli leur premier enfant, Nino, en juin 2021. Un petit garçon qui fait leur bonheur et qui ressemble beaucoup à sa maman, comme on peut le voir sur Instagram. En effet, la jolie blonde de 31 ans n'hésite pas à partager de beaux moments en famille avec ses milliers d'abonnés. C'est encore ce qu'elle a fait ce 28 décembre pour une belle journée en famille dans l'un des endroits préférés des enfants, le zoo (toutes les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama) !

Une journée au zoo avec un "bébé heureux"

Le couple, qui habite à Andorre, se trouve actuellement en Belgique et ils se sont rendus au parc zoologique de Pairi Daiza, comme Marion Rousse l'a montré sur Instagram. "Ce genre de journée", écrit-elle sur une photo où son compagnon se balade en tenant la main de leur fils. Nino semble très excité à l'idée de voir tous les animaux qui vivent dans ce zoo, comme on peut le voir et il a même eu la chance de pouvoir admirer des éléphants. Un "bébé heureux" et des "parents heureux eux aussi", comme le décrit si bien la compagne de Julian Alaphilippe, qui passe un merveilleux moment en famille.

Une belle journée au zoo pour Marion Rousse et Julian Alaphilippe, qui profitent à fond des vacances !