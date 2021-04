Marjolaine Bui dans Greg le Millionnaire : incroyables révélations près de 20 ans après

En vingt ans de télé-réalité, il y a des émissions qui sont devenues cultes. Comment oublier par exemple Greg le Millionnaire, lancée en 2003 ? Souvenez-vous, à l'époque, c'est Grégory Basso qui avait été choisi pour être convoité par plusieurs candidates. Celui qui était en réalité maçon devait se glisser dans la peau d'un riche héritier. Une manière de voir quelles prétendantes étaient sincères avec lui et lesquelles en avaient simplement pour son argent. Ainsi, Greg devait mentir du début à la fin, ce qui ne fut pas une mince affaire.

"Le dilemme que j'avais c'était que je n'aime pas mentir, je suis quelqu'un de vraiment franc et sincère, c'était dur et je ne me sentais pas bien avec ça", a-t-il déclaré dans 20 ans de télé-réalité sur TMC mercredi 14 avril 2021. D'ailleurs, Greg Basso avait parfois bien du mal à répondre aux indiscrétions des candidates. Surtout que l'une d'entre elles a vu clair dans son jeu dès le départ. "Il y avait un doute en fait, elles ne pouvaient pas le savoir réellement, à part une mais ça je l'ai su à la fin du tournage, c'était Marjolaine", a-t-il fait savoir.

Interrogée à son tour, Marjolaine Bui a confirmé avoir rapidement découvert le pot aux roses. "La maison je la connaissait. Elle appartenait en fait à un ami d'un ami donc je connaissais la maison, j'avais déjà été en vacances là-bas, donc je connaissais tout et j'avais même trouvé la pièce où ils avaient rangé les affaires du vrai propriétaire. Donc je savais que ce n'était pas sa maison (à Greg, ndlr)", a-t-elle révélé sur TMC. Malgré tout, la jolie brune devenue maman et propriétaire d'une agence immobilière a préféré fermer les yeux sur ce détail : "J'ai fait comme si de rien n'était, je me suis prêtée au jeu, j'ai continué, j'ai vécu l'aventure pleinement !".

Et c'est finalement avec Marika que Greg le millionnaire avait terminé cette grande aventure suivie par des millions de téléspectateurs.