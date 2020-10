Mark (Love is blind) à nouveau en couple... et bientôt papa !

Mark Cuevas, bourreau des coeurs

Les candidats de Love is blind ne nous privent pas de péripéties, même hors caméra. Rejeté par Jessica Batten, Mark Cuevas avait jeté son dévolu sur Lauren Chamblin – LC, le second choix de Matthew Barnett dans l'émission. Mais leur relation "non exclusive" n'a pas duré dans le temps. Il a croisé la route d'Aubrey Rainey durant l'été 2020 dans un restaurant d'Atlanta, a gardé contact avec elle et a officialisé cette idylle lors d'un voyage express à Savannah, en Géorgie. Il s'apprête à la rendre plus heureuse qu'aucune autre femme sur Terre. "Je suis très fatiguée par le début de cette grossesse, précise la future maman. Mais je ne suis pas du tout malade le matin, heureusement. Je commence à retrouver mon énergie normale." Plus que quelques moi à attendre. Patience, patience...