Mark (Love is Blind) infidèle ? Son histoire avec une autre candidate

Love is Blind (Netflix) a donné naissance à l'une des candidates les plus détestées de la télé-réalité : Jessica Batten. Son comportement puéril et étrange envers Mark, de dix ans son cadet, avait fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et avait conduit à une séparation du couple à la fin de la série. Aujourd'hui, une ancienne candidate de l'émission, Lauren Chamblin aka LC, a révélé sur Reddit qu'elle était en couple avec Mark Cuevas depuis le début du mois de mai. Elle était le second choix de Barnett, qui est toujours marié à Amber. Mark et Lauren seraient aujourd'hui séparés, puisqu'elle a découvert qu'il la trompait grâce à une utilisatrice de la plateforme.

Sur Reddit, une utilisatrice a publié une photo de ce qui semble être Mark Cuevas, en plein rendez-vous galant avec une autre femme, accompagné du message suivant : "La collègue de mon super pote sort avec Mark." Lauren a immédiatement réagi : "C'est bizarre parce que j'habite Atlanta et je suis en couple avec Mark depuis début mai... Oh et, au passage, je suis LC de Love is Blind. Tu peux m'envoyer un DM sur Instagram si tu veux plus de détails", a-t-elle écrit.

LC ajoute enfin qu'elle s'est séparée de Mark après avoir vu cette photo. "Je l'ai définitivement mis dehors, donc j'apprécie vraiment cette publication, qui m'économise l'énergie de sortir avec un autre menteur", a-t-elle conclu.

Lauren Chamblin a ensuite expliqué à People qu'elle et Mark "se fréquentaient tranquillement" et qu'ils avaient évoqué le fait d'être exclusifs, "surtout à cause du Covid-19". Seulement, le coach sportif a une différente version des faits. "J'ai aimé passer du temps avec elle pendant quelques semaines, mais pas à un stade où notre relation était exclusive. Je lui souhaite le meilleur", a assuré l'ancien candidat.

Jessica accuse Mark de l'avoir trompée pendant l'émission

Après quoi, la célèbre Jessica a elle aussi accusé Mark Cuevas de l'avoir trompée pendant le tournage de Love is Blind (Netflix), qui dure plusieurs mois.

"Mark a couché avec de multiples femmes à la salle de sport qu'il fréquentait pendant l'émission. Peut-être que vous devriez montrer ces interviews avec ses clientes la prochaine fois", a écrit un internaute. Ce à quoi Jessica a répondu : "Wow, c'est nouveau pour moi. J'étais au courant que d'une seule."

"Pendant que Mark était dans l'émission, il était pleinement engagé dans le concept de 'Love is Blind' et auprès de Jessica", a déclaré un représentant à People.